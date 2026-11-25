À la veille du match décisif entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia, jeudi en Ligue Europa, la presse bulgare s’intéresse aux difficultés des Olympiens à domicile. Le média Sportal.bg souligne notamment que l’OM a déjà perdu quatre de ses sept rencontres au Vélodrome cette saison. Un bilan surprenant pour une équipe qui devra impérativement s’imposer pour conserver ses chances de qualification européenne.

Le Stade Vélodrome impressionne toujours les adversaires de l’Olympique de Marseille. Mais cette saison, l’ambiance exceptionnelle de l’enceinte marseillaise ne suffit pas toujours à faire la différence.

À la veille du déplacement du Levski Sofia, prévu jeudi à 18h45, le média bulgare Sportal.bg a consacré un article aux difficultés rencontrées par les joueurs de Bruno Genesio devant leur public.

Son constat est sans appel : le Vélodrome n’est plus une forteresse imprenable.

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Quatre défaites en sept matchs au Vélodrome !

Selon les statistiques compilées par Sportal.bg, l’OM affiche un bilan particulièrement inquiétant à domicile depuis le début de la saison 2026-2027.

En sept rencontres officielles, toutes compétitions confondues, Marseille compte :

3 victoires et 4 défaites , sans aucun match nul ;

, sans aucun match nul ; 14 buts marqués , soit deux par rencontre en moyenne ;

, soit deux par rencontre en moyenne ; 12 buts encaissés , soit près de 1,7 par match ;

, soit près de 1,7 par match ; Seulement 2 matchs sans encaisser de but.

Les quatre revers ont été concédés face au Paris FC (2-3), au PSG (1-2), à l’Olympiakos (0-1) et au Mans (2-3).

Autre chiffre révélateur : Marseille a encaissé au moins deux buts lors de quatre de ses sept rencontres disputées au Vélodrome.

Des statistiques qui illustrent les difficultés défensives d’une équipe pourtant capable de se montrer dangereuse offensivement.

La défaite contre Le Mans a marqué les esprits

Dans son analyse publiée ce mercredi, le journaliste bulgare Martin Stoichkov revient particulièrement sur la défaite concédée dimanche face au Mans.

Alors que Marseille menait 2-0 à la mi-temps, les joueurs de Bruno Genesio ont finalement laissé leurs adversaires renverser la rencontre pour s’imposer 3-2.

Un scénario qui rappelle les difficultés déjà observées face au Havre, lorsque l’OM avait concédé trois buts après avoir largement dominé.

Pour le média bulgare, ces rencontres mettent en évidence une faiblesse dont le Levski pourrait tenter de profiter.

Car si les Olympiens disposent d’un potentiel offensif important, leur organisation défensive reste régulièrement mise en difficulté.

Levski Sofia pourrait-il profiter des faiblesses marseillaises ?

Cette analyse intervient avant une rencontre particulièrement importante pour l’avenir européen de l’OM.

Après trois défaites lors de ses trois premières rencontres de Ligue Europa, Marseille a relancé ses espoirs grâce à une victoire surprise sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0).

Avec seulement trois points après quatre journées, les Marseillais n’ont plus beaucoup de marge de manœuvre.

La réception du Levski Sofia, qui compte sept points, représente donc une occasion essentielle de revenir dans la course aux barrages.

Mais les Bulgares peuvent aussi s’appuyer sur leurs résultats européens : ils restent notamment sur une victoire face au Jagiellonia Białystok (1-0).

Pour Bruno Genesio, l’objectif sera double : retrouver de l’efficacité offensive et surtout éviter les erreurs défensives qui ont coûté si cher ces dernières semaines.

Si le Vélodrome reste un atout grâce à son public, les chiffres relevés par la presse bulgare rappellent que l’OM doit encore retrouver une véritable solidité à domicile.

Jeudi, face au Levski Sofia, Marseille aura l’occasion de répondre sur le terrain à cette statistique particulièrement préoccupante.