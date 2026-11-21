À l’OM, Kelyann Bezahaf et Ulisses Garcia ont profité de circonstances différentes pour gagner la confiance de Bruno Genesio. Le jeune latéral droit s’est rapproché du groupe professionnel, tandis que le Suisse retrouve une place importante à gauche après la blessure d’Emerson Palmieri.

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La revue de presse du jour met en avant deux trajectoires défensives au sein de l’effectif marseillais. Selon L’Équipe, Kelyann Bezahaf poursuit son intégration chez les professionnels après avoir bénéficié d’un mercato estival limité par les contraintes de la DNCG et de l’UEFA. De son côté, La Provence revient sur le retour au premier plan d’Ulisses Garcia, qui devrait débuter dimanche contre Le Mans pour la troisième fois consécutive.

Bezahaf, une progression lancée par un changement de poste

À 20 ans, Kelyann Bezahaf dispute déjà sa onzième saison sous le maillot de l’OM. D’abord formé comme attaquant à Châteauneuf-les-Martigues, il a rejoint rapidement le club marseillais avant d’être repositionné latéral droit sur les conseils d’Andoni Zubizarreta. Champion de France U17 en 2023 puis vainqueur de la Gambardella en 2024, il a ensuite profité de la préparation estivale et de l’enchaînement des rencontres pour obtenir du temps de jeu. Après des débuts frustrants en championnat, le jeune défenseur a participé aux rencontres contre le PSG et Troyes. Il est désormais présenté comme une doublure crédible de Timothy Weah, avec une place dans le groupe professionnel liée à son sérieux et à sa volonté d’apprendre.

« Il a une belle progression, ce n’est pas forcément le jeune dont on m’a parlé en premier quand je suis arrivé mais il montre qu’on peut compter sur lui. »

Garcia retrouve une opportunité à gauche

Ulisses Garcia bénéficie, lui, de l’absence prolongée d’Emerson Palmieri, opéré du genou pendant la trêve internationale. Selon La Provence, le latéral suisse doit enchaîner une troisième titularisation consécutive face au Mans, après ses apparitions contre Leverkusen et Lens. Longtemps écarté dans le loft des indésirables, puis prêté à Sassuolo après une utilisation limitée, Garcia n’a pas cessé de travailler. Bruno Genesio apprécie ses centres, sa capacité à ressortir les ballons et son comportement quotidien, tout en relevant des lacunes dans le placement et la concentration. CJ Egan-Riley a également souligné son intégration rapide au sein de la défense.

« C’est un garçon qui travaille toujours de la même manière, qu’il soit titulaire ou pas, il a toujours le même comportement vis-à-vis du staff. »

Polyvalent, déjà utilisé au milieu et sur le côté droit, Garcia retrouve ainsi son poste de prédilection. Le jeune Alexi Koum peut également obtenir du temps de jeu, mais le Suisse dispose d’une nouvelle occasion de s’installer dans le couloir gauche marseillais.