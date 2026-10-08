OM : bonne nouvelle, ce partenariat important est prolongé pour trois ans !

Le partenariat entre l’Olympique de Marseille et la Côte d’Ivoire va se poursuivre. Dans un entretien accordé à La Tribune, le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, a confirmé l’ouverture d’un nouveau cycle de trois ans après une première phase jugée très satisfaisante. Un accord pensé autant pour l’image de la destination ivoirienne que pour renforcer sa visibilité sur le marché français.

« Nous entamons un nouveau cycle de trois ans »

Le partenariat entre l’OM et la Côte d’Ivoire ne va donc pas s’arrêter.

Siandou Fofana a confirmé à La Tribune que les deux parties poursuivaient leur collaboration après une première période de trois ans.

« Nous avons terminé la première phase de ce partenariat de 3 ans et nous entamons un nouveau cycle de trois ans. Nous en sommes très satisfaits. L’équipe est d’ailleurs récemment venue en Côte d’Ivoire pour un match amical face à l’équipe de Yamoussoukro. Cela a permis de montrer que nous avons également de jeunes athlètes bien formés. »

Le ministre souligne ainsi la satisfaction des autorités ivoiriennes autour de ce partenariat, qui dépasse désormais la simple visibilité commerciale.

L’OM, vitrine de la Côte d’Ivoire en France

Siandou Fofana explique également pourquoi l’Olympique de Marseille reste un partenaire particulièrement stratégique.

« Nous avons signé un partenariat avec l’Olympique de Marseille, parce que la France est notre premier marché émetteur de touristes internationaux. Il nous semblait donc pertinent qu’un club aussi emblématique que l’OM puisse porter les couleurs de la Côte d’Ivoire et contribuer à faire connaître notre destination dans l’Hexagone. »

Pour la Côte d’Ivoire, l’objectif est donc clair : s’appuyer sur la puissance médiatique et populaire de l’OM pour toucher le public français.

Cette stratégie s’inscrit dans une logique plus large puisque le pays a également conclu un partenariat avec le Stade Français, avec l’idée d’avoir une présence à la fois dans le sud et le nord de la France.

Une stratégie touristique assumée

Le ministre ivoirien résume d’ailleurs cette volonté de couverture nationale.

« Nous avons ainsi une présence au sud avec Marseille et au nord avec le Stade français. Le rugby est un sport majeur en France et il est suivi par de nombreux décideurs. Ce sont autant d’éléments qui peuvent nous aider à pénétrer le marché français, qui nous intéresse énormément. »

Pour l’OM, cette prolongation confirme donc la solidité d’un partenariat déjà installé depuis plusieurs saisons. Pour la Côte d’Ivoire, Marseille reste surtout une vitrine privilégiée pour développer sa notoriété touristique en France.