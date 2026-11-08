Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a retrouvé la sixième place du classement. Bruno Genesio attend encore de voir la situation du club à la trêve hivernale et dans les dernières journées avant d’envisager des ambitions supérieures.

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Le redressement marseillais se poursuit après un mois de septembre plus compliqué. Avec cette série de quatre succès en championnat, l’Olympique de Marseille s’est replacé au classement avant son déplacement à Lens, programmé ce dimanche à 20h45. Le club phocéen doit également poursuivre son parcours en Ligue Europa avant de tirer des conclusions plus précises sur sa saison.

Genesio fixe deux rendez-vous pour faire le bilan

Interrogé dans Téléfoot, Bruno Genesio n’a pas annoncé de nouvel objectif immédiat. L’entraîneur marseillais souhaite d’abord attendre la trêve hivernale afin d’évaluer la position de l’OM en championnat et sa situation sur la scène européenne.

À la trêve hivernale, on pourra faire un premier bilan, où on en est en championnat, en Ligue Europa.

Le technicien a ensuite évoqué un second moment d’évaluation, situé à l’approche du sprint final. Les cinq ou six dernières rencontres permettront, selon lui, de mesurer plus précisément la position de l’équipe et de déterminer si les objectifs initiaux peuvent être dépassés.

Une éventuelle ambition supérieure en fin de saison

Genesio laisse donc ouverte la possibilité d’une révision des ambitions de l’OM, mais uniquement en fonction de l’évolution des résultats. La sixième place actuelle et la série en cours constituent le contexte de cette réflexion, sans entraîner pour l’instant la fixation d’un objectif supplémentaire.