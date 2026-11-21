De retour après une longue absence, Nayef Aguerd a retrouvé une place importante dans le dispositif de l’OM. Avant la réception du Mans, Bruno Genesio a détaillé l’apport du défenseur marocain, notamment dans les duels et les sorties de balle.

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L’OM a amélioré ses résultats en s’appuyant sur une défense qui encaisse moins de buts. Dans les propos rapportés par Foot Mercato, Bruno Genesio met cette évolution sur le compte du travail collectif et d’une meilleure cohérence tactique, mais aussi du retour en forme de Nayef Aguerd. Le technicien marseillais connaît déjà le joueur, avec lequel il avait travaillé au Stade Rennais.

Aguerd a digéré une longue période d’incertitude

Le défenseur marocain avait manqué toute la seconde partie de la saison passée en raison d’une blessure. Cette absence l’avait également privé du Mondial, pour lequel il aurait probablement été titulaire avec les Lions de l’Atlas. Selon Bruno Genesio, le joueur a désormais surmonté cette période, aussi bien sur le plan physique que mental.

« Il a surtout digéré sa longue blessure et toute l’incertitude qui en était liée. La blessure dont il souffrait était encore plus difficile à vivre parce qu’il ne savait pas quand il allait pouvoir reprendre, il y avait aussi l’échéance de la Coupe du Monde. »

Le fait de rester à Marseille durant l’été n’a pas constitué un problème pour le défenseur, malgré les rumeurs évoquées autour de sa situation. Genesio estime au contraire qu’Aguerd faisait partie des joueurs désireux de poursuivre leur travail avec lui.

Le défenseur apporte de la vitesse et de la maîtrise

Pour l’entraîneur de l’OM, l’importance d’Aguerd se mesure dans plusieurs secteurs de jeu. Sa vitesse, sa capacité à ressortir le ballon et son impact dans les duels aériens participent directement à la solidité retrouvée par l’équipe.

« L’importance pour l’équipe, on le voit aujourd’hui : la vitesse qu’il peut dégager, ses sorties de balle, dans les duels aériens. Il lui reste à marquer 4-5 buts. C’est forcément un plus. »

Bruno Genesio a également rappelé qu’il n’avait jamais douté du niveau de son défenseur. Avant le match contre Le Mans, dimanche soir au Vélodrome, il a ainsi insisté sur la confiance accordée à un joueur qu’il savait capable de revenir physiquement et mentalement.