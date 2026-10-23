La colère de Bruno Genesio est à la hauteur de la nouvelle désillusion européenne de l’Olympique de Marseille. Battus par Sturm Graz (1-0), jeudi soir, les Marseillais ont concédé une troisième défaite en trois journées de Ligue Europa. Au coup de sifflet final, l’entraîneur olympien n’a pas caché sa déception, ciblant particulièrement l’attitude de ses joueurs lors d’une première période qu’il juge indigne du niveau européen.

« Pas digne d’un match de Coupe d’Europe » : Genesio ne mâche pas ses mots

L’OM espérait confirmer son regain de forme après deux succès consécutifs en Ligue 1 face à Troyes (2-0) et Angers (5-2). Mais sur la pelouse de Sturm Graz, les Olympiens ont rapidement retrouvé leurs vieux démons. Incapables de répondre à l’intensité adverse, ils ont concédé l’ouverture du score dès la 13e minute, avant de courir après le résultat sans jamais réellement inverser la tendance.

Une prestation qui n’a clairement pas plu à Bruno Genesio. Après la rencontre, le technicien marseillais a livré un constat particulièrement sévère sur les 45 premières minutes de son équipe.

« On a fait une première période insipide, pas digne d’un match de Coupe d’Europe », a-t-il lâché.

L’entraîneur de l’OM a notamment pointé du doigt le manque d’engagement et d’agressivité de ses joueurs, deux ingrédients qu’il estime indispensables pour espérer obtenir un résultat sur la scène européenne.

« En Coupe d’Europe, le premier ingrédient qu’on doit mettre, c’est l’engagement, l’agressivité, gagner les duels. Et en première mi-temps, on n’a pas existé dans ce domaine-là », a-t-il poursuivi.

Le message est clair : au-delà des erreurs techniques, c’est surtout l’attitude collective qui a profondément déçu le coach marseillais.

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Une erreur individuelle, mais surtout un problème d’attitude

L’ouverture du score autrichienne est intervenue après une perte de balle de Nouhoum Kamissoko dans l’axe. Une erreur qui a directement profité à Oumar Diakité, buteur dès la 13e minute.

Pour autant, Bruno Genesio a tenu à protéger son jeune joueur. Conscient que ce type de maladresse fait partie de l’apprentissage, le technicien refuse de faire porter à Kamissoko la responsabilité de cette nouvelle défaite.

« Je ne vais pas en vouloir à Kami d’avoir perdu un ballon sur le but, ça fait partie du football, ça fait partie de l’apprentissage », a-t-il expliqué, soulignant également que le jeune Marseillais avait su se remobiliser après cette erreur.

En revanche, le discours a été beaucoup plus ferme concernant le comportement général de son équipe.

« On a été dominés dans tous les duels, on s’est fait tamponner dans tous les points chauds, on n’a pas répondu dans ce domaine-là », a regretté Genesio.

Un constat préoccupant pour une équipe qui doit encore trouver de la régularité et qui, en Europe, peine à afficher le visage entrevu récemment en championnat.

Une réaction après la pause, mais trop peu de danger

Au retour des vestiaires, les Marseillais ont montré davantage d’initiative. Avec une possession plus importante et un bloc positionné plus haut, l’OM a tenté de mettre Sturm Graz sous pression.

Mais cette domination territoriale est restée largement stérile. Les Olympiens ont manqué de justesse dans les derniers mètres et n’ont pas réussi à se procurer suffisamment d’occasions franches pour espérer égaliser.

Bruno Genesio a d’ailleurs reconnu cette amélioration, tout en soulignant ses limites.

« En deuxième mi-temps, on a pris un peu plus d’initiative, on a eu une domination territoriale très importante mais sans se créer d’occasions nettes par rapport à cette domination », a-t-il analysé.

Pour l’entraîneur marseillais, cette incapacité à transformer la possession en occasions constitue un problème supplémentaire. Face à une équipe autrichienne bien organisée, l’OM a manqué de tranchant et de créativité pour renverser la rencontre.

« C’est peut-être la mi-temps qui me déçoit le plus » : l’alerte est lancée

Au-delà du résultat, c’est la manière qui inquiète Bruno Genesio. L’entraîneur s’attendait à voir son équipe dans la continuité des prestations récentes, notamment après la victoire spectaculaire contre Angers et les signes encourageants observés face à l’Olympiacos.

La réalité du terrain a été bien différente, et le technicien n’a pas caché son incompréhension.

« Je suis déçu de la performance de mon équipe, je m’attendais à mieux après ce qu’on avait montré contre Angers et même contre l’Olympiacos », a-t-il déclaré.

Avant de conclure par une phrase qui résume l’ampleur de sa frustration : « Depuis le début de saison, c’est peut-être la mi-temps qui me déçoit le plus. »

Avec trois défaites en trois matches de Ligue Europa, l’OM se retrouve désormais dans une situation très délicate. Le club phocéen devra rapidement réagir pour conserver des chances de qualification, alors que ses difficultés européennes contrastent avec ses derniers résultats en championnat.

Bruno Genesio a envoyé un avertissement à son groupe : les erreurs peuvent arriver, mais le manque d’engagement et l’incapacité à répondre dans les duels ne sont pas acceptables à ce niveau. Reste maintenant à savoir si ses joueurs sauront transformer cette mise au point en réaction sur le terrain.