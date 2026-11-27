L’OM a remporté une victoire précieuse contre le Levski Sofia (1-0), jeudi soir, lors de la 5e journée de la Ligue Europa. Ce succès permet à Bruno Genesio de dépasser Guy Roux et de devenir l’entraîneur ayant gagné le plus de matchs européens avec des clubs français.

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Après trois défaites pour commencer sa campagne européenne, l’Olympique de Marseille a enchaîné un deuxième succès en Ligue Europa. Les joueurs de Bruno Genesio avaient déjà battu le Bayer Leverkusen (1-0) au début du mois, avant de s’imposer de nouveau face au Levski Sofia, malgré une prestation poussive. Cette victoire intervient quelques jours après la défaite en championnat contre Le Mans (2-3), alors que l’OM menait 2-0.

Bruno Genesio dépasse Guy Roux

Le résultat possède une portée particulière pour Bruno Genesio. À 60 ans, l’entraîneur marseillais totalise désormais 42 victoires européennes à la tête de clubs français, toutes compétitions confondues. Il dépasse ainsi Guy Roux, qui avait remporté 41 rencontres européennes avec l’AJ Auxerre. Le record de Genesio repose sur son parcours avec quatre équipes françaises : l’OL, Lille, Rennes et désormais l’OM. En conférence de presse après la rencontre, le technicien a accueilli cette performance avec le sourire, tout en rappelant qu’elle ne constituait pas son objectif prioritaire.

« C’est toujours valorisant. On est toujours très content. Mais j’échangerais bien ça avec un titre. »

Une qualification relancée en Ligue Europa

Grâce à ce deuxième succès consécutif, l’OM remonte à la 24e place du classement de la Ligue Europa. Cette position correspond à la dernière place qualificative pour les barrages, après un début de campagne marqué par trois revers. Le meilleur parcours européen de Bruno Genesio reste une demi-finale de Ligue Europa disputée avec l’OL en 2016-2017. Son équipe avait notamment éliminé la Roma et le Besiktas avant de s’incliner contre l’Ajax. L’entraîneur a également connu plusieurs victoires marquantes, comme celle de Lyon contre Manchester City à l’Etihad Stadium en Ligue des champions en 2018-2019, ou le succès de Lille face au Real Madrid en 2024-2025.