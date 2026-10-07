OM : ça se confirme pour Adidas !

Le retour d’Adidas à l’OM se précise sérieusement. Après plusieurs semaines de rumeurs autour d’un changement d’équipementier anticipé, La Provence confirme que la marque allemande devrait bien remplacer Puma dès la saison 2027-2028, soit un an plus tôt que ce qui avait d’abord été envisagé. Un accord qui n’est pas encore officiellement signé, mais qui serait désormais très avancé.

« Ce n’est pas encore signé, mais c’est fait à 90 % »

Selon La Provence, les discussions entre l’OM, Adidas et Puma se poursuivent depuis plusieurs mois pour permettre une arrivée anticipée de la marque aux trois bandes.

Un proche du dossier se montre même particulièrement affirmatif :

« Ce n’est pas encore signé, mais c’est fait à 90 %. »

Le scénario privilégié est donc désormais celui d’un retour d’Adidas dès la saison 2027-2028, alors qu’une arrivée à partir de 2028-2029 avait initialement été évoquée.

Puma équipe l’OM depuis 2018, après avoir succédé à Adidas, partenaire historique du club pendant plusieurs décennies.

Adidas peut déjà commencer à préparer les futurs maillots

Ce calendrier accéléré a une importance particulière pour l’équipementier.

Selon La Provence, l’état avancé des discussions permettrait déjà à Adidas de commencer à travailler sur les futures collections marseillaises. La création d’une gamme complète de maillots demande généralement une longue période de préparation.

Ces derniers jours, le site spécialisé Footy Headlines a notamment publié un premier concept de ce que pourrait être un futur maillot extérieur de l’OM : bleu ciel, col blanc, trois bandes sur les manches et ancien logo olympien.

Il faut toutefois rester prudent : aucun maillot officiel 2027-2028 n’a encore été présenté par l’OM ou Adidas.

Un contrat attendu comme beaucoup plus lucratif

Au-delà du symbole, l’enjeu est surtout économique.

Le futur contrat avec Adidas est présenté comme nettement plus rémunérateur que l’accord actuel avec Puma, dans une période où Marseille cherche justement à augmenter ses revenus et à réduire sa dépendance aux résultats sportifs et aux droits TV.

Ce potentiel changement intervient alors que la direction cherche à mettre en place un nouveau modèle économique et sportif plus durable.

Le poids commercial de l’OM reste par ailleurs considérable, avec un Vélodrome qui figure parmi les enceintes les plus fréquentées au niveau mondial.

Un retour particulièrement symbolique

Adidas et l’OM partagent une histoire très forte. Les trois bandes sont notamment associées à plusieurs des périodes les plus marquantes de l’histoire olympienne.

Un retour dès 2027 constituerait donc à la fois un changement économique majeur et un événement symbolique important pour les supporters.

Pour l’heure, ni l’OM, ni Adidas, ni Puma n’ont officialisé l’opération. Mais selon les informations de La Provence, le dossier serait désormais bouclé à environ 90 %.

Sauf retournement de situation, la saison 2027-2028 devrait donc marquer le grand retour des trois bandes sur le maillot de l’Olympique de Marseille, neuf ans après leur disparition.