OM : ce chiffre frappant sur l’âge de l’effectif marseillais

Prime Video Sport France a publié un classement particulièrement révélateur concernant l’âge moyen des effectifs de Ligue 1. Selon les données de Transfermarkt relayées par le diffuseur, l’OM possède tout simplement l’effectif le plus âgé du championnat avec une moyenne de 27,2 ans. Un chiffre qui tranche fortement avec Strasbourg, dont l’effectif affiche seulement 21,6 ans de moyenne.

L’OM possède l’effectif le plus âgé de Ligue 1

Le contraste est saisissant.

Selon le classement publié par Prime Video Sport France, à partir des données de Transfermarkt, l’Olympique de Marseille présente une moyenne d’âge de 27,2 ans, la plus élevée de Ligue 1 cette saison.

Marseille devance notamment :

Le Mans : 26,8 ans

Lens : 26,5 ans

Paris FC : 26,2 ans

Rennes : 25,8 ans

À l’autre extrémité du classement, Strasbourg possède l’effectif le plus jeune avec seulement 21,6 ans de moyenne, devant Toulouse (22,7 ans) et Auxerre (23,4 ans).

Un écart énorme avec Strasbourg

Il existe donc 5,6 années de différence en moyenne entre les effectifs de Marseille et Strasbourg.

Une donnée d’autant plus intéressante que l’OM réfléchit actuellement à l’évolution de son modèle sportif.

Grégory Lorenzi a récemment expliqué que le club souhaitait donner progressivement davantage de place à la formation et à des profils plus jeunes, tout en précisant qu’un tel changement ne pouvait pas être réalisé du jour au lendemain.

Bruno Genesio a également ouvert le débat sur l’avenir du projet marseillais en conférence de presse :

« Est-ce qu’on veut uniquement des jeunes formés au club à l’OM dans les prochaines années, est-ce qu’on veut uniquement des stars, quel jeu on veut ? »

Les jeunes commencent malgré tout à obtenir leur chance

Cette moyenne élevée n’empêche pas plusieurs jeunes de commencer à intégrer la rotation.

Dimanche à Troyes, Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko ont notamment connu leur première titularisation avec l’équipe professionnelle et ont livré des prestations encourageantes lors de la victoire 2-0.

Alexi Koum, Keyliane Abdallah ou encore Tochukwu Nnadi font également partie des jeunes joueurs susceptibles d’obtenir du temps de jeu cette saison.

Avec 27,2 ans de moyenne, l’OM dispose donc actuellement de l’effectif le plus expérimenté de Ligue 1. Un constat qui pourrait aussi illustrer l’un des enjeux du nouveau projet marseillais : réussir progressivement à rajeunir le groupe sans sacrifier immédiatement sa compétitivité.