OM : ce jeune talent avait tout… sauf une chose

Tadjidine Mmadi fait partie des jeunes joueurs de l’OM qui commencent à se faire une place dans le groupe professionnel. Dans La Provence, Christian Bracconi, ancien entraîneur des U19 marseillais, a dressé un portrait très positif du jeune milieu, tout en pointant l’axe de progression qui lui manquait encore.







« Il a une belle vitesse de course avec ballon »

Christian Bracconi connaît bien Tadjidine Mmadi, passé sous ses ordres avec les U19 de l’OM.

L’ancien coach marseillais met en avant plusieurs qualités du jeune joueur.

« Mmadi ? C’est un garçon intelligent et adorable. Il a une belle vitesse de course avec ballon, le sens du dribble, la percussion… il est très talentueux. »

Des qualités qui expliquent pourquoi le joueur a progressivement été intégré dans le groupe professionnel de Bruno Genesio.

Dans un contexte où l’OM s’appuie davantage sur les jeunes, plusieurs éléments du centre de formation ont déjà obtenu du temps de jeu cette saison.

« Il avait besoin de se faire mal »

Bracconi insiste toutefois sur un point important dans la progression de Mmadi : l’exigence.

« Mais il avait besoin de se faire mal, il était un peu trop gentil. »

Une remarque qui traduit surtout le besoin, pour le jeune Marseillais, de franchir un cap dans l’intensité, l’agressivité et la régularité afin de s’installer durablement au plus haut niveau.

Le staff de l’OM semble justement vouloir profiter de la saison pour tester davantage les jeunes issus du centre. La progression récente de Keyliane Abdallah montre qu’une place peut rapidement s’ouvrir dans la rotation.

Un profil à suivre de près

Mmadi possède donc un profil qui intrigue : vitesse, dribble, percussion et intelligence de jeu.

Reste désormais à transformer ces qualités en performances régulières chez les professionnels. Dans un effectif limité et avec un calendrier chargé, Bruno Genesio pourrait être amené à s’appuyer encore davantage sur les jeunes.

À entendre Christian Bracconi, le talent ne fait aucun doute. Le véritable défi pour Mmadi sera désormais d’ajouter davantage de dureté et d’exigence à son jeu.