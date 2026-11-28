Maxime Lopez, Ilan Kebbal, Hugo Magnetti et Giovani Versini ont un point commun : tous les quatre sont passés par le Burel FC, un club amateur installé dans les quartiers nord de Marseille. Une véritable pépinière de talents qui illustre la richesse du football marseillais, bien au-delà du centre de formation de l’Olympique de Marseille.

Quand on évoque la formation à Marseille, les regards se tournent naturellement vers l’Olympique de Marseille et son centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Pourtant, d’autres structures jouent un rôle majeur dans l’éclosion des talents locaux. C’est notamment le cas du Burel FC, club historique des quartiers nord, dont plusieurs anciens joueurs évoluent aujourd’hui au plus haut niveau français.

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Maxime Lopez, Ilan Kebbal, Hugo Magnetti et Giovani Versini ont ainsi emprunté des chemins différents avant de rejoindre l’élite. Quatre parcours qui témoignent du travail accompli par les éducateurs du football amateur marseillais.

Maxime Lopez et Ilan Kebbal, deux enfants de Marseille réunis à Paris

Parmi les joueurs passés par le Burel FC, Maxime Lopez est probablement celui dont le parcours est le plus étroitement lié à l’OM. Après ses premiers pas dans le football amateur, le milieu de terrain a rejoint le centre de formation olympien avant de s’imposer en équipe première.

Lancé dans le monde professionnel sous le maillot marseillais, il a ensuite poursuivi sa carrière en Italie, notamment à Sassuolo et à la Fiorentina, avant de rejoindre le Paris FC.

Dans le club parisien, il évolue aujourd’hui aux côtés d’un autre ancien du Burel : Ilan Kebbal. Né à Marseille, le milieu offensif algérien a connu une trajectoire bien différente. Longtemps confronté aux difficultés pour intégrer un centre de formation professionnel, il a notamment porté les couleurs de Bordeaux, Reims et Dunkerque avant de s’affirmer au Paris FC.

Son parcours est particulièrement révélateur. Dans un portrait publié par So Foot en octobre 2021, ses proches racontaient les nombreux obstacles rencontrés durant sa jeunesse. Malgré plusieurs refus, Kebbal avait poursuivi sa progression au Burel, où ses qualités techniques étaient déjà reconnues.

Hugo Magnetti, de Marseille à Brest

Autre joueur emblématique de cette formation marseillaise, Hugo Magnetti s’est construit loin des projecteurs avant de devenir un élément important du Stade Brestois.

Le milieu de terrain connaît particulièrement bien Ilan Kebbal. Les deux hommes, issus de la même génération, ont partagé leurs années de formation au Burel FC. Leur amitié a traversé les années, malgré des parcours professionnels différents.

Passé également par l’ASPTT Marseille et l’OM durant sa jeunesse, Magnetti a poursuivi sa progression à Brest, jusqu’à découvrir la Ligue des champions avec le club breton.

Une réussite qui rappelle qu’il n’existe pas un seul chemin vers le football professionnel. Pour certains joueurs marseillais, l’éclosion passe par un départ précoce loin de leur ville natale.

Giovani Versini, un autre talent marseillais qui s’affirme

Plus jeune, Giovani Versini représente une autre réussite de cette formation locale. L’ailier de 22 ans, désormais au Stade Brestois après son passage à Pau, a lui aussi effectué ses premiers pas au Burel avant de rejoindre l’OM, où il a passé sept années.

Auteur de neuf buts en Ligue 2 avec Pau lors de la saison 2025-2026, il découvre cette année l’élite du football français et s’est également illustré avec l’équipe de France Espoirs.

Dans un entretien accordé à Ouest-France cette semaine, Versini est revenu sur son attachement à Marseille et sur ses liens avec Hugo Magnetti, qu’il a retrouvé à Brest. Les deux joueurs partagent leur origine marseillaise et leur passage par le Burel FC.

Une proximité qui a facilité son intégration au sein du club breton.

Le Burel FC, symbole de la richesse du football marseillais

Ces quatre trajectoires mettent en lumière l’importance des clubs amateurs dans la formation des futurs professionnels. Le Burel FC, qui avait notamment signé un partenariat avec l’OM en 2017, fait partie de ces structures qui participent depuis des années au développement du football local.

Le club ne se contente d’ailleurs pas de vivre sur ses anciens succès. Ses équipes de jeunes poursuivent leur progression, notamment les U17, qui ont retrouvé le niveau national cette saison.

Pour l’OM, ces réussites constituent également un rappel du potentiel exceptionnel de son territoire. Entre les clubs amateurs des quartiers marseillais et les structures de formation de la région, les talents ne manquent pas.

Maxime Lopez a réussi à s’imposer sous le maillot olympien. Hugo Magnetti et Giovani Versini sont eux aussi passés par l’OM, tandis qu’Ilan Kebbal a dû construire sa carrière ailleurs. Quatre histoires différentes, mais une même origine : les terrains du Burel FC.