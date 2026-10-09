OM : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse d’Angel Gomes !

À quelques jours du déplacement à Troyes, Angel Gomes s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le milieu de terrain de l’OM est revenu sur la situation délicate du club, l’importance de la trêve et la nécessité de ne sous-estimer aucun adversaire.

« On connaît notre situation »

Avec seulement cinq journées disputées et un début de saison compliqué, l’OM se retrouve déjà sous pression avant de se déplacer à Troyes.

Angel Gomes refuse toutefois de parler de peur ou de panique.

« On a joué cinq matchs donc il n’y a pas de peur ou de crainte. On connaît notre situation, c’est une situation difficile mais on ne va pas pleurer sur notre sort. On sait qu’on doit travailler dur, on connaît la situation. »

Le milieu anglais insiste surtout sur la nécessité de rester concentré sur l’immédiat.

« On essaye de ne pas trop se projeter, de ne pas penser au long terme ni au passé. On doit se concentrer sur le présent et gagner le match qui arrive. On connaît la situation et on ne peut pas fuir. Il faut reprendre le rythme et c’est ce qu’on va faire. »

La trêve a fait du bien

Après plusieurs semaines compliquées, la coupure internationale a permis au groupe de souffler.

Angel Gomes estime que cette pause était nécessaire sur le plan mental.

« Mentalement pour le groupe c’était bien d’avoir trois semaines de trêve. »

Un temps de travail supplémentaire également précieux pour Bruno Genesio, même si de nombreux internationaux n’ont retrouvé la Commanderie que progressivement.

« On ne doit sous-estimer aucune équipe »

Avant Troyes, Gomes refuse en tout cas de considérer ce rendez-vous comme plus simple que les précédents.

« Il y a toujours la pression de remporter tous les matchs. Ce n’est pas parce qu’on a joué le PSG ou Rennes que les matchs d’après seront différents. On est dans une situation où on ne doit sous-estimer aucune équipe. »

Un message clair alors que l’OM va désormais enchaîner plusieurs rencontres face à des adversaires théoriquement plus abordables.

Gomes remercie les supporters

Le milieu marseillais a enfin tenu à souligner le soutien du public malgré les mauvais résultats.

« Je pense que les supporters comprennent la situation du club. Ils n’ont jamais cessé de nous soutenir. On est heureux et reconnaissants d’avoir un tel soutien de leur part. On va continuer de tout donner. »

À Troyes, Angel Gomes et ses coéquipiers savent donc ce qu’ils ont à faire : oublier le passé, ne regarder que le prochain match et enfin renouer avec la victoire.