OM : ce talent portugais de l’Olympiakos a une motivation supplémentaire !

Avant d’affronter l’OM ce jeudi soir à 21 heures au Vélodrome, Chiquinho a évoqué l’absence des supporters de l’Olympiakos. Déçu par cette situation, le milieu portugais veut leur dédier une victoire à Marseille. Un objectif affiché malgré un déplacement perturbé par les décisions concernant le public grec.

Chiquinho regrette l’absence des supporters

Présentation de l’Olympiakos, forces et faiblesses : https://t.co/6UI7vRnSj8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 14, 2026



En conférence de presse, Chiquinho a insisté sur l’importance du soutien des fans lors des rencontres à l’extérieur. Le Portugais aurait souhaité retrouver cette présence au Vélodrome pour la deuxième journée de Ligue Europa :

« Nous aurions préféré avoir nos supporters avec nous, surtout qu’ils sont toujours nombreux à venir nous soutenir à l’extérieur. Malheureusement, ce ne sera pas possible, c’est évidemment décevant. »

Cette déclaration intervient après plusieurs rebondissements autour du déplacement. L’interdiction initiale avait été levée, mais l’Olympiakos avait vivement dénoncé la gestion des autorités françaises, avant de demander à ses supporters de renoncer à leur venue.

Mercredi soir, le club grec a ensuite annoncé l’annulation des billets achetés par ses fans et la fermeture du parcage visiteurs, à la suite d’une nouvelle réunion de sécurité. Les supporters encore présents à Marseille ont été invités à ne pas rejoindre le stade.

Une victoire pour les supporters restés à distance

Chiquinho souhaite désormais se concentrer sur la rencontre. Pour le milieu portugais, l’objectif sportif doit aussi permettre d’offrir une satisfaction aux supporters privés de déplacement :

« Mais c’est le football, et le plus important, c’est de gagner, à la fois pour nous, et pour eux. »

L’Olympiakos devra toutefois composer avec trois absences importantes dans son secteur offensif : Leon Bailey, Ayoub El Kaabi et Yusuf Yazıcı. Vainqueur de Jagiellonia lors de la première journée (2-1), le club du Pirée arrive avec l’ambition d’enchaîner.

Pour l’OM, battu à Beşiktaş (4-1) en ouverture, ce rendez-vous doit permettre de prendre ses premiers points européens. Les déclarations de Chiquinho annoncent un adversaire déterminé à contrarier ce scénario.