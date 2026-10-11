OM : « Cela prendra du temps »… Stéphane Richard assume un changement de modèle

Dans un entretien accordé au New York Times, Stéphane Richard est revenu sur sa prise de fonction à l’OM et sur le changement de cap qu’il souhaite imposer au club. Le président marseillais assume la volonté de sortir d’un modèle basé sur des dépenses importantes et une qualification impérative en Ligue des champions. Une source proche de Frank McCourt assure de son côté que la direction n’est pas en situation de panique malgré un début de saison compliqué.





« Cela ressemblait davantage à une mission qu’à un simple emploi »

Stéphane Richard présente son arrivée à la tête de l’OM comme une mission de reconstruction plus large qu’un simple changement de président.

« La présidence de l’OM ? Pour moi, ça ressemblait davantage à une mission qu’à un simple emploi. Le club avait une stratégie de dépenses très élevées avec l’impératif de se qualifier pour la LDC. Je veux abandonner ça mais comme la situation initiale était très mauvaise, cela prendra du temps. »

Le message est clair : la nouvelle direction veut rompre avec une logique jugée trop dépendante des investissements importants et des revenus liés à une qualification européenne.

McCourt ne serait pas en « mode panique »

Malgré les difficultés sportives actuelles, l’entourage de Frank McCourt assure que le scénario d’une saison compliquée avait été anticipé.

« Nous savions que le mercato allait être difficile, et que cette saison serait compliquée. Mais nous ne sommes pas en mode panique. »

Cette déclaration confirme la volonté affichée par la direction de maintenir son cap malgré la pression autour des résultats.

L’OM semble donc assumer une période de transition, avec l’objectif de reconstruire un modèle plus durable. Reste désormais à savoir combien de temps cette transformation pourra durer sans que les résultats sportifs ne viennent fragiliser davantage le projet.