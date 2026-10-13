OM : « C’est catastrophique ! »… Dugarry sort la sulfateuse !

Le succès de l’OM à Troyes (0-2) n’a pas rassuré Christophe Dugarry. Dans Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi, le consultant a vivement critiqué la qualité du jeu marseillais. S’il reconnaît l’importance des trois points, il estime qu’avec une telle prestation, les hommes de Bruno Genesio risquent surtout de lutter pour leur maintien.

« Ce n’est pas une question financière »

L’OM a enfin interrompu sa série de quatre défaites consécutives en championnat grâce à sa victoire sur la pelouse de Troyes. Un soulagement au classement, mais une rencontre encore très laborieuse dans le jeu.

Pour Christophe Dugarry, les difficultés économiques du club ne suffisent pas à expliquer les insuffisances techniques constatées dimanche soir.

« Est-ce qu’il faut se contenter du résultat? Tu n’as pas trop le choix, qu’est-ce que tu veux d’autre? C’est tellement pauvre dans le jeu. Est-ce qu’on se rend compte de la faiblesse technique? Le nombre de mauvais contrôles, de mauvaises passes, de mauvais choix… C’est d’une faiblesse. C’est catastrophique! Là ce n’est pas une question financière, il faut arrêter de se voiler la face. »

Au-delà des limites physiques récemment évoquées par Grégory Lorenzi, c’est donc la capacité à réussir les gestes simples et à faire progresser le ballon qui se retrouve au centre des critiques.

« Cette équipe d’hier (à Troyes), elle va jouer la relégation »

Le consultant considère pourtant que l’effectif marseillais possède suffisamment de qualités pour proposer autre chose. C’est précisément ce décalage entre les possibilités des joueurs et leur prestation qui nourrit son inquiétude.

« Avec les joueurs qu’il y a, il y a de quoi faire une saison convenable. Là cette équipe d’hier (à Troyes), elle va jouer la relégation, c’est sûr et certain. On se disait que l’OM pouvait viser une place européenne, parce qu’il y a des joueurs de qualité. Mais si même eux ne sont pas capables de faire une passe vers l’avant… Je conseille aux joueurs de regarder leur match. C’était horrible, comment j’ai fait pour regarder ce match en entier ? Je suis sans voix. Je suis choqué. »

Une projection particulièrement pessimiste de Dugarry, qui juge ici le niveau affiché à Troyes, malgré le résultat favorable.

Genesio reconnaît lui aussi les limites

De son côté, Bruno Genesio n’a pas caché les insuffisances de son équipe après la rencontre. L’entraîneur a surtout retenu la fin de la spirale négative, avec l’espoir que cette victoire redonne de la confiance à ses joueurs.

La différence porte donc sur les perspectives : Genesio voit dans ce succès un premier pas, tandis que Dugarry réclame une amélioration nette du jeu avant d’imaginer l’OM regarder plus haut au classement.