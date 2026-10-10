OM : « C’est le moment »… Genesio poussé à lancer davantage les jeunes

Avec un effectif réduit, plusieurs blessés et un calendrier très chargé, la question des jeunes revient avec insistance à l’OM. Dans Débat Foot Marseille, les intervenants estiment que Bruno Genesio pourrait être contraint d’aller davantage chercher dans le centre de formation. Pour eux, la situation actuelle peut aussi devenir une vraie opportunité pour certains minots.

« S’il y a bien une année où ils doivent tenter le coup… »

Le manque de profondeur de l’effectif marseillais a occupé une large partie du débat.

Entre les blessures, les suspensions et l’enchaînement des rencontres, Bruno Genesio dispose de peu de solutions dans certains secteurs. Une situation qui pourrait profiter aux jeunes du club.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, notre intervenant XavOMGames estime que le contexte actuel doit pousser le staff à prendre davantage de risques avec la formation.

« S’il y a bien une année où ils doivent tenter le coup des jeunes… Tous les petits qui sont sélectionnés, qui ont des bons ratios avec la réserve. On parle de ta réserve. Donc, t’as pas le choix. Les amis, il y a de nouveaux jeunes qui sont en train de s’entraîner. […] Il est obligé, il n’a pas le choix. S’il faut, il y a un petit qui va lui plaire, il va le faire jouer. Parce qu’on parle beaucoup de Valero et Milan Leccese, depuis le début de la saison, qui font, il faut le dire, avec les jeunes, un super début de saison. »

Antoine Valero et Milan Leccese sont notamment cités parmi les jeunes qui se montrent avec les équipes de formation. Plusieurs éléments ont également été observés à l’entraînement par le staff professionnel ces dernières semaines.

« C’est le moment »

Pour les intervenants de DFM, la réflexion dépasse d’ailleurs un simple dépannage ponctuel.

Dans un OM contraint financièrement et qui souhaite donner davantage de place à la formation dans son nouveau modèle, cette saison pourrait servir de laboratoire.

« Est-ce que pour toi, c’est aussi là qu’il faut aller piocher ? Alors peut-être pas les très très jeunes, mais en tout cas donner encore plus de place à des jeunes. […] Là, de toute façon, on n’a pas le choix. Donc c’est le moment, c’est le moment, en fait. Et peut-être qu’il y a des profils qui vont et des joueurs qui vont se révéler et créer la surprise. On n’est pas à l’abri de ça, mais voilà, encore fallait-il leur donner la chance. Après, voir ce que Genesio décide de faire. » XavOMGames

La situation reste évidemment délicate. L’OM doit prendre rapidement des points et Genesio peut difficilement aligner plusieurs joueurs inexpérimentés en même temps dans un contexte aussi tendu.

Mais avec les absences et la succession des matches, les opportunités pourraient se multiplier.

Bezahaf, Kamissoko, Valero, Leccese… des places à prendre ?

Plusieurs jeunes apparaissent aujourd’hui susceptibles de se rapprocher du groupe professionnel.

Kelyann Bezahaf fait partie des solutions envisagées en défense, tandis que Nouhoum Kamissoko pourrait profiter des absences au milieu. Valero et Leccese continuent eux aussi de se montrer avec les jeunes.

L’idée défendue dans DFM est donc claire : plutôt que d’attendre que toutes les conditions soient parfaites, l’OM pourrait profiter de cette saison compliquée pour accélérer l’intégration de certains talents de son centre de formation.

Reste désormais à savoir jusqu’où Bruno Genesio sera prêt à aller dans cette direction.