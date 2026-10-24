Daniel Riolo n’a pas épargné Angel Gomes après la défaite de l’OM contre le Sturm Graz (1-0). Sur RMC Sport, le journaliste a contesté les explications liées à la crise marseillaise avant de s’en prendre au niveau du milieu anglais. Une nouvelle charge contre un joueur dont les prestations l’interrogeaient déjà.



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Riolo refuse de tout expliquer par la crise

Les difficultés traversées par l’OM ne suffisent pas, aux yeux de Daniel Riolo, à expliquer la prestation livrée en Autriche. Le journaliste juge que les adversaires rencontrés restent à la portée des Marseillais, même dans le contexte actuel. Il exprime cette opinion avec des termes particulièrement dépréciatifs pour les équipes concernées :

« Oui, évidemment, le discours, c’est pas important parce que la crise, machin, OK, très bien. Mais les équipes qui sont devant là, des équipes de D2, des équipes en papier mâché… Enfin, au bout d’un moment, c’est juste pas possible. La prestation de ce soir, c’est pas possible. »

Cette réaction prolonge ses critiques après la défaite contre l’Olympiakos↗. Riolo avait alors exprimé son découragement devant l’accumulation des revers. Avec cette nouvelle défaite contre le Sturm Graz, l’OM reste sans point après trois rencontres de Ligue Europa.

Angel Gomes au centre de sa charge

Le commentaire devient ensuite individuel. Angel Gomes est directement visé par le journaliste, qui multiplie les questions provocatrices pour exprimer son incompréhension devant le niveau affiché par l’Anglais :

« Ah franchement, sincèrement, Gomes… Gomes, quoi ? Il a une maladie ? C’est quoi son problème ? C’est pas possible d’avoir ce niveau quand même. Tu t’es fait piquer par un insecte ? Peut-être qu’il cache un truc, un virus, il l’a pas dit. »

Ces interrogations relèvent de la critique du consultant : Riolo ne fournit aucune information médicale permettant d’affirmer que Gomes serait malade. Il utilise ces hypothèses pour souligner l’écart qu’il perçoit entre les qualités du joueur et ses performances.

Le milieu anglais avait déjà fait l’objet d’un commentaire sévère de Riolo après la victoire à Troyes↗. Le journaliste s’interrogeait alors sur ses difficultés à peser dans le jeu marseillais. Après le déplacement à Graz, son appréciation demeure tout aussi critique.