OM : « chien fou, très intelligent, bon pied… »… ce jeune talent avait déjà tapé dans l’œil de JPP !

La première titularisation de Kelyann Bezahaf avec l’OM a confirmé des qualités que Jean-Pierre Papin connaissait déjà. L’ancien entraîneur de la réserve olympienne a salué la technique, la vitesse et l’engagement du jeune latéral. Dans des propos relayés par DZfoot, JPP raconte également une opposition à l’entraînement qui l’avait particulièrement marqué.

« Il a un très bon pied pour centrer »

Titularisé lors de la victoire de l’OM à Troyes dimanche (0-2), Kelyann Bezahaf a saisi l’occasion offerte par l’absence de Timothy Weah. À 20 ans, le défenseur a livré une première encourageante dans un contexte pourtant délicat pour Marseille.

Pour Jean-Pierre Papin, qui l’a dirigé avec la réserve, cette prestation correspond aux qualités observées pendant sa formation :

« C’est très, très bon techniquement. Il a un très bon pied pour centrer. C’est un petit chien fou. Il ne lâche rien, il va vite. »

L’ancien buteur met ainsi en avant un profil capable d’apporter dans son couloir, aussi bien par son énergie que par la qualité de ses centres. Il décrit également Bezahaf comme un joueur « très intelligent », un atout pour assimiler les consignes et poursuivre sa progression.

Une opposition face aux professionnels restée dans les mémoires

Papin se souvient notamment d’un entraînement durant lequel le jeune défenseur avait affronté l’équipe première, alors dirigée par Roberto De Zerbi. Sa prestation avait laissé une forte impression à l’ancien Ballon d’or :

« Kelyann avait fait un match de fou furieux. »

Ce souvenir apporte un éclairage sur son parcours : avant de se montrer en Ligue 1, Bezahaf avait déjà réussi à attirer l’attention face aux professionnels dans le cadre d’une opposition à l’entraînement.

Une première à prolonger dans la durée

Après Troyes, Bezahaf avait surtout savouré ses débuts comme titulaire avec son club de cœur, tout en mettant en avant le travail et l’ambition des jeunes Marseillais.

À l’image de Nouhoum Kamissoko, également convaincant pour sa première titularisation, il a offert une satisfaction à Bruno Genesio au Stade de l’Aube.

Les éloges de Papin confortent cette première impression. Le prochain défi de Bezahaf sera désormais de transformer ce match réussi en une place régulière dans la rotation olympienne.