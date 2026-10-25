Chris Waddle croit toujours au potentiel de l’OM. Dans un entretien accordé à MadeInFOOT avant la défaite face au Sturm Graz, l’ancien ailier marseillais estime que le club peut retrouver les premières places et rivaliser avec le PSG sur un match. Mais à ses yeux, les changements répétés d’effectif empêchent Marseille de construire dans la durée.

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« Marseille n’a pas bénéficié d’une stabilité suffisante »

Passé par l’OM entre 1989 et 1992, Chris Waddle continue de suivre son ancien club. Dans un entretien accordé à MadeInFOOT↗, il juge Marseille capable d’enchaîner des victoires et de viser le top 3 ou le top 4. Ses propos ont toutefois été recueillis avant la nouvelle défaite européenne contre le Sturm Graz↗.

L’ancien international anglais voit dans les mercatos successifs une explication aux difficultés marseillaises. À ses yeux, renouveler régulièrement une partie du groupe complique la construction d’une équipe capable de rivaliser chaque saison avec les meilleurs clubs français.

« L’instabilité est également un problème. À chaque mercato, on a l’impression que cinq joueurs s’en vont et que cinq autres arrivent. Marseille n’a pas bénéficié d’une stabilité suffisante. »

Waddle rappelle aussi l’écart de moyens avec le PSG. Il considère que Marseille peut battre Paris lors d’une confrontation directe, mais que la différence de profondeur entre les effectifs pèse beaucoup plus lourd sur l’ensemble d’un championnat. Une qualification en Ligue des champions reste, selon lui, un objectif réaliste et important pour les revenus qu’elle apporterait au club.

Le Vélodrome entretient son espoir

Malgré ce constat, Waddle n’a rien perdu de son attachement à l’OM. Il évoque ses trois années à Marseille, le lien conservé avec les supporters et la place qu’occupe toujours le club dans le football français. Pour lui, la ferveur du Vélodrome peut accompagner un retour au premier plan si le club parvient à bâtir un projet plus stable.

« Un jour, quelqu’un regardera Marseille et se dira : “Quel stade, quel public ! On peut remplir cette enceinte chaque semaine et redonner au club sa grandeur.” J’espère pouvoir voir ça. Chaque année, je me dis que c’est peut-être la saison où les choses vont enfin changer. Cela fait longtemps que je croise les doigts ! »

L’OM aborde justement la réception du Havre↗ après deux victoires en championnat et un nouveau revers en Europe. Une irrégularité qui donne du poids au diagnostic de Waddle : Marseille peut encore regarder vers le haut, mais doit trouver la continuité qui lui manque.