OM : comme Marseille, la saison de Paixão va enfin commencer à Troyes ?

Longtemps susceptible de quitter l’OM pendant le mercato, Igor Paixão est finalement resté à Marseille après une préparation estivale très prometteuse. Mais depuis le début du championnat, l’ailier brésilien n’est pas encore devenu le détonateur attendu dans l’attaque de Bruno Genesio. Remis de ses pépins physiques, il pourrait profiter du déplacement à Troyes pour enfin lancer véritablement sa saison.

Un long feuilleton mercato…

Igor Paixão a vécu une fin de mercato particulièrement agitée. Dans l’obligation de réaliser des ventes importantes, l’OM a envisagé de se séparer de plusieurs cadres et le Brésilien faisait partie des joueurs possédant la plus forte valeur marchande.

Leeds, Aston Villa, plusieurs clubs du Golfe et surtout Sunderland ont été associés à son nom. Selon Globo, le club anglais aurait même proposé jusqu’à 40 millions d’euros, bonus compris, dans les dernières heures du marché. Une offre que Marseille aurait finalement refusée.

En interne, les intérêts semblaient opposés. L’entourage de Frank McCourt aurait été favorable à une vente importante afin de répondre aux contraintes financières du club, tandis que Bruno Genesio et Grégory Lorenzi souhaitaient absolument conserver un joueur qu’ils considéraient comme essentiel à leur projet sportif.

Paixão assure aujourd’hui qu’il n’avait aucune intention de partir.

« Je ne voulais pas partir, je ne veux toujours pas partir. »

Interrogé par le média brésilien Band, l’ailier a également expliqué avoir tenu compte de la situation particulière de l’OM. Alors que de nombreux joueurs étaient susceptibles d’être transférés et qu’aucune recrue ne pouvait arriver pour compenser les départs, Paixão ne voulait pas abandonner une équipe déjà très affaiblie.

Il a toutefois confié que son rêve d’enfant restait de porter un jour le maillot de Flamengo. Des contacts ont même existé entre ses représentants et le club brésilien, ainsi qu’avec Palmeiras, mais sans déboucher sur une opération concrète. Son projet immédiat demeure donc marseillais, même si son avenir à plus long terme pourrait s’écrire au Brésil.

Une préparation qui avait suscité de gros espoirs

La volonté de Genesio et Lorenzi de conserver Paixão s’expliquait aussi par son excellente préparation estivale. Après une première saison marseillaise irrégulière, le Brésilien semblait enfin prêt à exploiter pleinement ses qualités.

Plus affûté, plus direct et plus efficace, il avait été l’une des principales satisfactions de la présaison. Sa vitesse, ses accélérations et sa capacité à éliminer avaient donné beaucoup d’espoir autour de son association avec Amine Gouiri et Amine Harit.

Paixão avait notamment marqué lors du dernier match amical contre l’Atlético de Madrid, en trompant le gardien espagnol d’un superbe ballon piqué. Malgré la défaite de l’OM, sa prestation avait confirmé sa montée en puissance et sa capacité à créer une occasion presque seul.

Pour une équipe qui venait de perdre Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, Paixão apparaissait alors comme le joueur offensif capable de reprendre une partie des responsabilités. L’OM attendait de lui qu’il devienne son principal créateur de différences sur le côté gauche.

Un détonateur encore trop intermittent

La première journée contre Strasbourg avait prolongé cette impression. Très remuant, Paixão avait constamment provoqué son adversaire direct, participé à l’ouverture du score et obtenu le penalty transformé par Gouiri. Son influence lui avait même permis d’être élu Olympien du mois d’août par les supporters.

Mais cette première apparition encourageante n’a pas réellement eu de suite. Après les quatre premières journées de Ligue 1, le Brésilien comptait trois titularisations et 250 minutes de jeu, sans but ni passe décisive. Il a ensuite dû quitter la pelouse dès la première demi-heure contre le PSG.

Paixão a continué d’apporter de l’activité, des courses et quelques accélérations. Il n’est cependant pas encore devenu ce détonateur capable de déséquilibrer régulièrement un bloc défensif et de faire basculer une rencontre.

Le contexte permet d’expliquer en partie ce rendement insuffisant. Sa fin de préparation a été perturbée par les rumeurs de transfert. Une blessure à la cuisse lui a fait manquer le déplacement à Monaco, avant une nouvelle alerte contre Paris. Le joueur a également traversé une période personnelle douloureuse avec la disparition de sa grand-mère.

Il serait donc injuste de résumer son début de saison à ses seules statistiques. Mais dans une attaque souvent trop prévisible, l’OM a besoin que Paixão retrouve rapidement la spontanéité et l’efficacité affichées pendant l’été.

Troyes, le moment idéal pour enfin lancer sa saison ?

La longue trêve internationale a au moins offert au Brésilien la possibilité de récupérer et de travailler avec Bruno Genesio. Paixão a retrouvé l’entraînement collectif et semble désormais débarrassé de ses problèmes physiques.

Le déplacement à Troyes arrive donc au moment idéal. Après cinq défaites consécutives, l’OM doit considérer ce rendez-vous comme le début d’une nouvelle séquence. Une victoire permettrait de tourner la page d’un premier mois de compétition très compliqué et de retrouver un minimum de confiance avant les prochaines rencontres européennes.

Cette relance collective peut également devenir celle de Paixão. Face à une équipe troyenne qui pourrait laisser davantage le ballon à Marseille, son aptitude à provoquer, accélérer et attaquer les espaces sera précieuse. Genesio attendra surtout de lui qu’il transforme enfin son activité en occasions franches, en passes décisives ou en buts.

Paixão n’a jamais demandé à quitter l’OM et le staff s’est battu pour le conserver. Le temps est désormais venu de donner une traduction sportive à ce choix.

La saison de Marseille pourrait véritablement commencer dimanche à Troyes. Celle d’Igor Paixão aussi.