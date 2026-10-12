OM : « d’autres vont encore venir… » Bezahaf savoure !

Soirée forcément particulière pour Kelyann Bezahaf à Troyes. Titulaire pour la première fois en Ligue 1 avec l’OM, le jeune défenseur marseillais a participé à la victoire 2-0 de son équipe et n’a pas caché son émotion après la rencontre.

« C’est la première titularisation pour moi dans mon club de cœur »

Formé à l’OM, Kelyann Bezahaf a vécu un moment fort de sa jeune carrière dimanche soir au Stade de l’Aube.

Après la victoire marseillaise, le minot a savouré cette première titularisation.

« C’est la première titularisation pour moi dans mon club de cœur, c’est là où j’ai été formé, ça fait plaisir. On a ramené les trois points, on était dans un moment un peu difficile mais on a surmonté. »

Le jeune Marseillais a également insisté sur le travail réalisé par le groupe malgré les dernières semaines compliquées.

« On n’a rien lâché, ça passe par l’entraînement. Ça commence le lundi, ça va jusqu’au match, on reste focus, on ne se laisse pas déstabiliser par tout ce qu’il y a à l’extérieur. »

Bezahaf met en avant les jeunes de l’OM

Le défenseur n’a pas voulu ramener cette soirée à sa seule performance.

Il a surtout mis en avant la génération qui pousse actuellement au sein du club.

« Les jeunes on apporte tout ce qu’on peut, il n’y a pas que moi, et d’autres vont encore venir. On est un très bon groupe de jeunes et on va ramener l’OM le plus haut possible. »

Un discours ambitieux qui intervient alors que plusieurs jeunes Olympiens commencent à obtenir du temps de jeu dans l’effectif de Bruno Genesio.

« Elle fait du bien au moral celle-là »

Au-delà de sa première titularisation, Bezahaf retient surtout l’importance de cette victoire après la série négative de l’OM.

« Cette victoire fait du bien, c’est normal, on sort de matches compliqués avec des défaites. Et aujourd’hui, gagner en faisant un clean sheet, deux buts à zéro, ça remet de la confiance tout simplement. »

Et le jeune défenseur veut déjà voir plus loin.

« Avec l’effectif qu’on a, on est capable de répéter ces matchs-là tout le temps. Elle fait du bien au moral celle-là. »

Une première titularisation, un clean sheet et trois points : difficile d’imaginer meilleure soirée pour Kelyann Bezahaf, qui espère désormais continuer à se faire une place dans la rotation marseillaise.