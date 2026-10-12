OM : De Lange lucide malgré le clean sheet…

L’OM a retrouvé la victoire dimanche soir à Troyes (0-2), mais sans vraiment rassurer dans le contenu. Jeffrey de Lange, pourtant auteur d’un clean sheet, n’a pas cherché à enjoliver la prestation marseillaise au micro de Ligue 1+. Le gardien néerlandais retient surtout les trois points et leur importance mentale après quatre défaites consécutives.

« Le match n’était pas très bien »

Jeffrey de Lange n’a pas masqué les difficultés rencontrées par Marseille au Stade de l’Aube. Même si l’OM n’a pas encaissé de but, la prestation collective est restée très imparfaite et le gardien olympien a lui-même connu plusieurs interventions peu rassurantes.

Après la rencontre, il a surtout insisté sur l’essentiel : renouer avec la victoire.

« C’est magnifique pour nous. Le match n’était pas très bien, mais les trois points étaient importants. »

« C’était très important de gagner »

Pour De Lange, cette victoire vaut d’abord pour ce qu’elle peut apporter mentalement à un groupe qui restait sur une série très négative.

« C’était très important de gagner, surtout pour le moral de l’équipe, le mental. »

L’OM avait besoin de casser cette dynamique et de retrouver un peu de confiance avant une nouvelle série de matchs importants.

« On a assuré l’essentiel »

Le portier marseillais a enfin résumé la soirée avec beaucoup de lucidité :

« On n’a pas super bien joué, mais on a assuré l’essentiel ce soir. »

Un constat qui rejoint celui de Bruno Genesio après la rencontre. Marseille a gagné sans convaincre pleinement, mais dans le contexte actuel, le résultat primait clairement sur la manière.

De Lange peut donc se satisfaire de ne pas avoir encaissé de but, mais ni lui ni l’OM n’ont vraiment rassuré dans la maîtrise. La victoire permet surtout de souffler et de repartir avec un peu plus de confiance.