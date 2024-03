OM : Des nouvelles des blessures de Sarr et Gueye !

Après Meïté, Ulisses Garcia et Bamo Meïté, deux nouveaux joueurs ont eu coup de moins bien physiquement durant cette trêve internationale ! Il s’agit des Sénégalais Gueye et Sarr. Le médecin de la fédération a tenu un point presse et a donné de leurs nouvelles.

Jean-Louis Gasset va avoir du mal à gérer les absences dans les prochains jours ! C’est une véritable hécatombe durant cette trêve internationale : 5 joueurs devraient être indisponibles en plus des habituels absents. Ismaila Sarr et Pape Gueye en font partie et Abdourakhmane Fedior, le docteur de la fédération sénégalaise a tenu un point presse ce week-end afin de donner des nouvelles des deux joueurs.

Les deux joueurs vont rentrer à Marseille

« Il s’est blessé durant la 2e mi-temps. C’est une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche. Le lendemain, on a fait une échographie qui a noté une lésion musculaire au niveau de son ischio-jambier gauche. Il est sous traitement, on est en train de le prendre en charge », a-t-il expliqué concernant Ismaila Sarr. Pour le milieu de terrain, c’était à l’entraînement qu’il a ressenti les premières douleurs !

A LIRE AUSSI : OM: un cadre du PSG forfait pour le Classique ?

« Le 19 (mardi), Pape Gueye est sorti de l’entraînement avec une légère douleur au niveau de son mollet gauche, raconte le médecin durant ce point presse. Nous ne l’avons pas mis à la séance d’entraînement le 20 et le 21. On l’a reposé. Hier, on lui a fait faire une échographie qui a noté une discrète, une toute petite lésion. Nous avons décidé en accord avec leur club de les laisser rentrer dans leurs équipes respectives pour continuer leurs soins »

Ulisses Garcia également blessé

Ce samedi, on apprenait par l’intermédiaire de sport.ch qu’Ulisses Garcia a quitté le rassemblement avec la Suisse.

Le média explique qu’il rentre en France après une blessure subie à l’entraînement. Cela concernerait ses adducteurs, ce qui pourrait l’éloigner des terrains durant quelques semaines. Avec l’énorme enchaînement de rencontres qui attend l’OM, c’est une énième mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour Jean-Louis Gasset qui va devoir composer avec toutes ces blessures et ces absences longue durée.