OM : deux gros départs dans les coulisses du club

Selon RMC Sport, Bob Tahri et Aziz Mady Mogne ont quitté l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. Recrutés par Medhi Benatia, les deux coordinateurs sportifs ne font plus partie de l’organisation marseillaise. live-mercato.com

Bob Tahri parti en septembre, l’OM confirme

Le départ de Bob Tahri remonte au mois de septembre, comme l’a révélé L’Équipe. Interrogé par le quotidien, l’OM a expliqué que les deux parties avaient décidé de « mettre fin à leur collaboration ». Ce changement n’avait pas fait l’objet d’un communiqué du club.

Arrivé en décembre 2024, l’ancien athlète avait initialement pour mission d’accompagner les joueurs et leurs familles dans leur quotidien. Son rôle dans l’organigramme marseillais s’était ensuite élargi à plusieurs domaines : nutrition, préparation physique, gestion des blessés et liaison entre l’équipe professionnelle et la réserve.

Le quotidien rappelle également qu’une enquête pour harcèlement moral avait été ouverte en juin, à la suite de plusieurs plaintes de salariés. Il rapporte que Tahri était resté en poste pendant les auditions, tout en étant tenu à distance du bâtiment sportif. Sollicité par L’Équipe au sujet de son départ, il n’a pas répondu.

Aziz Mady Mogne quitte également l’encadrement

L’autre départ concerne Aziz Mady Mogne, dont l’arrivée à Marseille avait été annoncée à l’été 2024. Venu du FC Lorient, il avait notamment été recruté pour assurer la liaison entre le secteur professionnel et le centre de formation. Son poste le plaçait donc à l’articulation de deux composantes importantes du fonctionnement sportif.

Ces départs s’ajoutent aux changements intervenus à la Commanderie depuis la fin de l’ère Benatia, avec l’installation de Bruno Genesio sur le banc et de Grégory Lorenzi à la direction sportive. Plusieurs mois après le départ de l’ancien directeur du football, l’encadrement marseillais poursuit son évolution.