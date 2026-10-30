Dans une saison où Bruno Genesio dispose d’un effectif réduit, Éric Di Meco attend beaucoup des joueurs expérimentés. L’ancien latéral de l’OM estime qu’Emerson Palmieri répond à cette exigence. Dans La Provence, il salue ses performances et approuve les responsabilités que l’entraîneur commence à lui confier.

« Une des grandes satisfactions »

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Pour Éric Di Meco, Emerson fait partie des Marseillais sur lesquels Genesio peut s’appuyer. L’ancien défenseur rappelle que l’OM n’a pas pu recruter cet été et que, dans ce contexte, les joueurs établis doivent assumer un rôle majeur.

C’est quand même une des grandes satisfactions. Quand tu es dans cette situation où tu ne peux pas recruter, ce que je n’ai jamais vu de ma vie, tu espères que les tauliers vont répondre présent. Lui, il a une carte de visite quand même ! C’est un bon joueur, il a l’air d’avoir une bonne mentalité.

Di Meco apprécie autant le niveau du latéral que son attitude. Il souligne son expérience et estime qu’il affiche la mentalité attendue d’un joueur appelé à peser dans le groupe. Ce regard positif tranche avec les interrogations qui accompagnent d’autres éléments expérimentés de l’effectif marseillais↗.

Le brassard, un moyen de le responsabiliser

Le consultant valide également l’idée de confier ponctuellement le brassard de capitaine à Emerson. Selon lui, donner davantage de responsabilités à un joueur de son expérience peut aider l’équipe dans une période délicate.

Il va récupérer le brassard une fois ou deux. C’est intelligent, parce que les mecs comme ça qui ont un gros CV, tu dois les responsabiliser un peu plus. Et comme par hasard, ces mecs-là ne te déçoivent pas après.

Emerson a pris une place importante dans le couloir gauche de l’OM. Ses prestations, notamment lors de la victoire face au Havre↗, confortent Di Meco dans son jugement : au milieu des difficultés marseillaises, le latéral fait partie de ceux qui apportent des garanties à Genesio.