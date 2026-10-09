OM : Di Meco très inquiet avant Troyes…

À quelques jours du déplacement de l’OM à Troyes, Éric Di Meco ne cache pas son inquiétude. Sur RMC, l’ancien défenseur marseillais redoute un match particulièrement piégeux pour une équipe diminuée, sous pression et qui reste sur une série très négative.

« Je n’ai que le négatif en tête »

La trêve internationale n’a visiblement pas rassuré Éric Di Meco.

Sur RMC, le consultant a expliqué aborder le déplacement à Troyes avec beaucoup de méfiance.

« C’est un ressenti personnel, mais je vois arriver ce match contre Troyes et je me ch… dessus. »

Di Meco estime surtout que les quelques signaux positifs aperçus avant la coupure sont désormais loin dans les esprits.

« Tout ce que l’OM avait fait de bien face au PSG, à Rennes avant la trêve, c’est tellement loin que tu oublies. Je n’ai que le négatif en tête parce qu’on n’a fait que perdre ! »

« Tu n’auras pas toutes tes forces »

L’ancien Marseillais pointe également les nombreuses incertitudes qui entourent l’effectif de Bruno Genesio.

Avec Pierre-Émile Højbjerg forfait, Timothy Weah suspendu, Amine Gouiri encore incertain et plusieurs joueurs tout juste de retour, l’OM pourrait se présenter diminué dans l’Aube.

« Sur les quatre prochains adversaires, Troyes est censé être l’équipe la plus faible car ils ont juste un point de plus. Mais moi je me ch… dessus. Tu n’auras pas toutes tes forces pour aller là-bas et eux auront le couteau entre les dents. »

Un contexte qui renforce, selon lui, le danger de cette rencontre.

« L’OM est pratiquement obligé de gagner »

Au-delà du contenu, Di Meco insiste surtout sur l’obligation de résultat.

« En plus, l’OM est pratiquement obligé de gagner. Si tu sors de ce match avec un nul, je ne sais pas comment on va analyser ce match lundi. Donc je suis inquiet. »

Une déclaration qui résume bien la pression qui entoure déjà ce rendez-vous.

Face à Troyes, l’OM aura donc peu de marge : diminué, sous pression et toujours à la recherche d’un vrai déclic, Marseille devra surtout retrouver la victoire.