OM : Djellit pointe un autre gros problème après l’Olympiakos…

Battu par l’Olympiakos (0-1) jeudi au Vélodrome, l’OM doit rapidement se remobiliser avant son déplacement à Angers. Au-delà de cette nouvelle défaite, Nabil Djellit s’interroge sur la fraîcheur physique des Marseillais, après les efforts fournis en Ligue Europa.

Des efforts sans récompense face à l’Olympiakos

Sur X, Nabil Djellit a réagi à la défaite de l’OM contre l’Olympiakos. Le journaliste souligne l’énergie dépensée par les joueurs de Bruno Genesio, qui n’a pourtant pas permis d’éviter un deuxième revers en deux rencontres européennes.

« Grosse débauche d’énergie de l’OM ce soir, beaucoup d’efforts pour, au final, concéder une nouvelle défaite. »

Les Marseillais se sont procuré des occasions, sans parvenir à revenir après l’ouverture du score grecque. Un manque d’efficacité également regretté par Himad Abdelli après la rencontre, malgré une prestation qu’il jugeait meilleure que celle livrée à Troyes.

Pour Djellit, cette soirée soulève également une question concernant le prochain rendez-vous : dans quel état physique les Olympiens pourront-ils aborder leur retour au championnat ?

La récupération avant Angers en question

L’OM retrouvera la Ligue 1 dimanche 18 octobre à 15 heures, à Angers. Moins de trois jours sépareront donc les deux rencontres, avec un déplacement à négocier au stade Raymond-Kopa. Angers SCO

« Au-delà du résultat, c’est aussi la fraîcheur physique qui interroge avant le rendez-vous de dimanche. Des crampes (Aguerd, Meïté..) Ça risque de piquer… »

Le journaliste évoque notamment les crampes de Nayef Aguerd et Bamo Meïté pour expliquer son inquiétude. Son commentaire porte sur la récupération des joueurs, sans annoncer d’indisponibilité pour le déplacement à Angers.

La gestion des efforts sera ainsi l’un des éléments à surveiller dans les prochains choix de Bruno Genesio. D’autant que le calendrier chargé de l’OM prévoit ensuite un nouveau déplacement européen, sur la pelouse du Sturm Graz jeudi prochain.

À Angers, les Marseillais devront trouver les ressources pour repartir après cette nouvelle déception.