Christophe Dugarry ne conteste pas la décision de Bruno Genesio de recadrer Keyliane Abdallah après la fin de match contre Le Havre (4-3). Dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien attaquant de l’OM se demande en revanche pourquoi Angel Gomes et Neal Maupay échappent aux mêmes critiques publiques.

« Pourquoi ne pas identifier les autres ? »

Après avoir mené 4-0 face au Havre, l’OM a encaissé trois buts et terminé la rencontre dans la fébrilité. Genesio a vivement critiqué l’entrée de certains jeunes joueurs, avant que Keyliane Abdallah ne soit renvoyé en Pro 2↗. Pour Dugarry, cette décision peut participer à la progression d’un jeune joueur. Son interrogation porte sur le traitement réservé aux éléments plus expérimentés :

« La communication de Bruno Genesio ? Ça ne me gêne pas plus que ça. […] En disant ça, Genesio pense qu’il va faire du bien à ses joueurs. Ça part donc d’une bonne intention, même si c’est une critique. […] Certains jeunes se sont peut-être sentis arrivés, c’est pour ça qu’il en a envoyé un en équipe réserve. Ça fait partie de la progression des jeunes, mais pourquoi ne pas identifier les autres ? Comme Gomes et Maupay. Le salaire de Gomes, c’est 320 000 euros par mois. Maupay, 250 000 euros par mois. […] Ils ont la chance de porter le maillot de l’OM et ils font ce genre de performances avec le salaire qu’ils ont ? Et l’entraîneur les laisse tranquilles : pourquoi ? »

Les montants évoqués sont ceux avancés par Dugarry dans l’émission. Ils appuient sa critique du rendement des deux joueurs, déjà en difficulté lors de la défaite à Sturm Graz↗, où ils avaient été remplacés à la pause.

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Dugarry réclame la même exigence pour tous

Genesio avait distingué publiquement l’attitude de Maupay et Gomes après Le Havre, tout en ciblant certains jeunes entrants. Dugarry comprend que l’entraîneur ait besoin des deux cadres dans un effectif réduit, mais estime que cette situation ne doit pas les mettre à l’abri :

« Parce que Bruno Genesio a besoin d’eux. Mais il a aussi besoin des jeunes. C’est même un devoir de s’en servir, dans une saison compliquée, de transition, sans argent. Et si, pour les amener à maturité, il faut les titiller, les critiquer parfois, d’accord. Mais, par contre, il ne faut pas se gêner sur les autres également. Genesio ne doit pas mettre à l’abri Maupay ou Gomes, sans parler uniquement d’eux. […] Mais montrez autre chose, un peu de fierté quand même. »

Le consultant ne demande donc pas à Genesio d’épargner Abdallah. Il lui reproche, selon lui, de ne pas afficher la même exigence publique envers Maupay et Gomes. Consultants Foot↗