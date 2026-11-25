Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots concernant le niveau de la Ligue 1. Sur RMC, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a sévèrement critiqué les performances des grands clubs français, dont l’OM. Le champion du monde 1998 dénonce notamment le manque de régularité de joueurs parfois présentés comme des stars après seulement quelques bonnes rencontres.

La défaite de l’Olympique de Marseille face au Mans (2-3), dimanche au Vélodrome, continue d’alimenter les critiques. Alors que les Marseillais occupent la cinquième place de Ligue 1, Christophe Dugarry a livré un constat particulièrement sévère sur le niveau du championnat français.

Dans l’émission Rothen s’enflamme, diffusée lundi sur RMC, l’ancien international français s’est notamment étonné de voir le Paris FC occuper la deuxième place du classement, devant plusieurs formations disposant d’effectifs plus expérimentés.

Pour Dugarry, cette situation illustre surtout les insuffisances des clubs habituellement attendus dans le haut du tableau.

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« On a trop pris des joueurs moyens pour des bons joueurs »

L’ancien attaquant de l’OM a notamment ciblé Monaco, Rennes, Lille et Marseille, qu’il estime incapables d’afficher une régularité suffisante.

Il regrette surtout la tendance à surestimer certains joueurs après quelques performances réussies.

Pour lui, le très haut niveau ne se mesure pas à trois bons matchs, mais à la capacité de maintenir des performances élevées tout au long d’une saison.

« Le très haut niveau, c’est la régularité », a-t-il notamment insisté sur RMC.

Dugarry estime que plusieurs équipes possèdent des joueurs dont la réputation ne correspond pas toujours aux performances sur le terrain.

Une critique qui dépasse largement le seul cas marseillais, mais dans laquelle l’OM occupe une place importante.

« Certains joueurs devraient avoir honte ! »

Le consultant a également dénoncé le manque de constance des principales formations françaises.

À ses yeux, les clubs historiques du championnat ne répondent pas aux attentes et contribuent à une baisse générale du niveau de jeu.

« Certains joueurs devraient avoir honte ! », a-t-il lancé au terme de son intervention.

Des propos particulièrement sévères qui résonnent après la nouvelle déconvenue de Marseille face au Mans.

Dimanche, les joueurs de Bruno Genesio menaient pourtant 2-0 avant de concéder trois buts et de laisser échapper une victoire qui semblait à leur portée.

Cette rencontre a mis en évidence les difficultés défensives de l’équipe, mais également son incapacité à conserver une maîtrise collective pendant 90 minutes.

Un OM affaibli par son mercato estival ?

Si les critiques de Dugarry concernent principalement le manque de régularité, la situation marseillaise comporte néanmoins certaines particularités.

L’OM a profondément remanié son effectif durant l’été, avec le départ de plusieurs joueurs expérimentés et de nombreux changements dans la hiérarchie du groupe.

Grégory Lorenzi a notamment dû composer avec les contraintes financières imposées par la DNCG, réduisant les possibilités de recrutement.

Dans ce contexte, la cinquième place actuelle peut aussi être considérée comme un résultat encourageant au regard des moyens disponibles.

Mais cela n’efface pas les difficultés de l’équipe à enchaîner les performances convaincantes.

Après cinq victoires consécutives en championnat, la défaite face au Mans a brutalement interrompu la dynamique marseillaise.

Pour Genesio, l’enjeu sera désormais de retrouver rapidement de la solidité et de la constance.

La réception du Levski Sofia, jeudi en Ligue Europa, offrira aux Olympiens une première occasion de réagir.