OM : Emerson envoie un message fort aux supporters avant Troyes

Alors que l’OM traverse une période très compliquée, Emerson Palmieri a voulu rassurer les supporters marseillais. Interrogé par La Provence, le latéral gauche reconnaît que la situation actuelle n’est pas normale pour un club comme Marseille, mais il assure que le groupe garde confiance et veut rapidement inverser la tendance.

« Ce n’est pas normal d’être à cette place »

Emerson ne cherche pas à minimiser le début de saison de l’OM.

Avec un classement très loin des attentes, le défenseur marseillais sait que le club doit réagir rapidement.

« Pour un club comme l’OM, ce n’est pas normal d’être à cette place, on le sait. Ce n’est que le début du championnat, on doit rester calme, il reste tant de matches à jouer, mais on n’est pas content de ce que l’on a fait jusqu’ici. »

Un constat lucide, alors que Marseille doit retrouver des résultats après une série très négative.

« La mentalité est bonne »

Malgré les difficultés, Emerson assure que le vestiaire reste mobilisé.

« On a pris quelques jours de repos, puis on a beaucoup travaillé. On a conscience de notre situation. Le groupe va bien, la mentalité est bonne, on va tout faire pour retrouver la victoire et satisfaire nos supporters. »

Le message est donc clair : pas question de sombrer dans la panique.

Le joueur insiste au contraire sur le travail effectué pendant la trêve et sur la nécessité de rester concentré sur la suite.

Troyes comme point de départ ?

Le déplacement à Troyes représente désormais une étape importante pour l’OM.

Après plusieurs semaines compliquées, les Marseillais doivent tenter de profiter de ce rendez-vous pour relancer leur dynamique.

Emerson veut croire à une réaction collective et adresse surtout un message d’espoir aux supporters : le groupe reste soudé, conscient de ses difficultés et déterminé à retrouver rapidement le chemin de la victoire.