Après cinq journées sans défaite, l’OM féminin s’apprête à passer un test majeur ce samedi à 21h sur la pelouse d’OL Lyonnes. Les Marseillaises affrontent une équipe qui domine le football français et reste sur onze succès consécutifs contre Marseille.

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Le début de saison des joueuses de Nicolas Chabot reste encourageant. L’OM a remporté ses deux premières rencontres face au Havre et à Lens, avant de concéder trois matchs nuls contre Montpellier, Strasbourg et Fleury. Avec deux victoires et trois partages des points, le groupe marseillais n’a donc toujours pas connu la défaite en Arkema Première Ligue. Ce bilan intervient après une intersaison marquée par de nombreux changements, avec plusieurs recrues et l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Le déplacement dans le Rhône doit désormais mesurer les progrès réalisés par les Olympiennes face à une formation habituée à prendre rapidement le dessus sur ses adversaires.

OL Lyonnes reste sur une série impressionnante

L’adversaire de Marseille traverse une période particulièrement faste en championnat. Les Lyonnaises ont remporté leurs sept dernières rencontres de Première Ligue avec au moins quatre buts d’écart, tandis que leur victoire 4-0 contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, une semaine plus tôt, a confirmé leur domination actuelle. Nicolas Chabot a décrit cette équipe comme une « machine bien rodée » après le match face à Fleury. L’entraîneur marseillais estime également que les Lyonnaises « ne jouent pas dans le même championnat » que leurs adversaires, une différence que les résultats récents entre les deux clubs illustrent nettement.

Onze défaites consécutives pour l’OM face à Lyon

L’historique des confrontations complique encore la tâche des Marseillaises. L’OM reste sur onze défaites consécutives face à Lyon, toutes compétitions confondues, dont quatre revers enregistrés la saison dernière. Marseille avait perdu 3-1 lors de son premier déplacement dans le Rhône, avant de s’incliner plus largement lors des trois rencontres suivantes : 5-1, 4-0 et 6-2. Ces scores correspondent à des matchs de championnat et de coupes nationales, dans un duel où l’écart entre les deux équipes est resté important.