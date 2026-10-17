OM : Gautreau pointe le grand paradoxe et le principal échec de l’ère McCourt

Florent Gautreau dresse un bilan sévère du projet marseillais sous Frank McCourt. Tout en saluant la solidité et la patience du propriétaire américain, le journaliste estime que l’OM n’a pas construit la stabilité sportive attendue. Il voit dans les difficultés actuelles les conséquences des risques financiers pris ces dernières saisons.





Un actionnaire solide, mais des objectifs manqués selon Gautreau

À l’heure du bilan des dix années de Frank McCourt à l’OM, Florent Gautreau souligne l’opportunité qu’a représentée l’arrivée de l’Américain. Pour évaluer cette décennie, il retient surtout l’ambition d’installer durablement Marseille en Ligue des Champions.

« C’est un échec. C’est une chance incroyable d’avoir eu McCourt, un actionnaire aussi solide et finalement patient… Mais au final, ils n’ont pas eu ce qu’ils recherchaient : un club mieux structuré, durablement installé en Ligue des Champions. »

L’OM a pourtant vécu plusieurs parcours européens marquants, avec une finale de Ligue Europa en 2018, puis des demi-finales de Ligue Conférence en 2022 et de Ligue Europa en 2024. Ces campagnes n’ont toutefois débouché sur aucun trophée. footballclubdemarseille.fr

Le jugement de Gautreau porte sur la continuité du projet. À ses yeux, les moyens apportés par l’actionnaire auraient dû permettre de construire une organisation capable de maintenir le club au plus haut niveau européen.

La gouvernance et les choix financiers dans le viseur

Le journaliste élargit ainsi sa critique au fonctionnement de l’OM. Il établit un lien direct entre les orientations sportives des dernières saisons et la situation économique actuelle :

« C’est un échec du projet, de la gouvernance et de la structuration du club. Ce qui se passe aujourd’hui c’est la conséquence d’une politique sportive ultra risquée de ces dernières saisons d’un point de vue financier. »