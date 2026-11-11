Après avoir traversé une crise particulièrement inquiétante, l’Olympique de Marseille a complètement inversé la tendance. Cinq victoires consécutives en Ligue 1, une quatrième place retrouvée et un vestiaire transformé : derrière ce retour au premier plan, Bruno Genesio a profondément revu ses méthodes.

Il y a encore quelques semaines, l’OM semblait s’enfoncer dans une crise sportive difficile à enrayer. Cinq défaites consécutives avaient fragilisé le groupe et fait naître de sérieux doutes autour du projet de Bruno Genesio. Depuis, Marseille a retrouvé des couleurs, jusqu’à décrocher une précieuse victoire sur la pelouse du RC Lens (2-1) dimanche dernier.

Un redressement spectaculaire qui ne doit rien au hasard. Comme le révèlent L’Équipe et Foot Mercato, l’entraîneur olympien a procédé à plusieurs changements importants, sur le plan tactique, physique, mais également dans sa manière de gérer les joueurs.

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Un Genesio beaucoup plus pragmatique

Premier changement majeur : Bruno Genesio a accepté de revoir ses ambitions tactiques. Conscient des limites de son effectif, le technicien a progressivement abandonné certaines exigences de son projet initial pour privilégier une organisation mieux adaptée aux qualités de ses joueurs.

En concertation avec le directeur sportif Grégory Lorenzi, l’entraîneur marseillais a profité de la trêve internationale pour multiplier les réunions avec son staff et revoir certaines associations, sans bouleverser le système de jeu.

Cette évolution s’accompagne également d’un travail physique renforcé. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le volume de course à l’entraînement aurait notamment été doublé par rapport à la période Roberto De Zerbi.

Une montée en puissance qui commence à se traduire sur le terrain. L’OM semble désormais mieux armé pour traverser ses temps faibles et maintenir son intensité jusqu’en fin de rencontre, comme l’ont illustré les victoires arrachées dans les dernières minutes face à Leverkusen et Lens.

Un vestiaire transformé, loin des méthodes de Benatia

Mais la transformation la plus marquante concerne peut-être la gestion humaine du groupe.

Selon L’Équipe, Bruno Genesio a instauré un climat plus serein au sein du vestiaire, en rupture avec l’atmosphère particulièrement exigeante de la saison précédente.

Un proche d’un joueur évoque notamment le fonctionnement instauré sous Medhi Benatia, ancien directeur sportif de l’OM. Il décrit une pression quotidienne importante et une ambiance devenue difficile après les défaites.

« Avec Genesio, on est repartis sur une feuille blanche », confie cette source au quotidien sportif.

L’actuel entraîneur olympien ne renonce pourtant pas à l’autorité. Il continue de recadrer ses joueurs lorsque cela lui paraît nécessaire, mais prend davantage le temps d’expliquer ses décisions et de leur témoigner sa confiance.

Une approche qui semble avoir contribué à ressouder un groupe profondément marqué par les mauvais résultats du mois de septembre.

Abdallah, Nnadi, Abdelli : des choix forts qui portent leurs fruits

La gestion des jeunes joueurs illustre également cette nouvelle méthode.

Le cas de Keyliane Abdallah est particulièrement révélateur. Renvoyé en réserve après une prestation décevante face au Havre, le jeune attaquant a finalement retrouvé sa place dans le groupe professionnel avant de devenir le héros de la victoire à Lens, en inscrivant le but décisif.

Un exemple du fonctionnement de Genesio, qui entend responsabiliser les jeunes sans leur fermer définitivement la porte de l’équipe première.

Sur le terrain, l’émergence de Tochukwu Nnadi constitue un autre tournant. Son activité dans l’entrejeu a permis à l’OM de retrouver davantage d’équilibre et de repositionner Himad Abdelli dans un rôle plus offensif.

Autant d’ajustements qui ont progressivement redonné de la cohérence au collectif marseillais.

Reste désormais à savoir si cette dynamique pourra se prolonger sur la durée. Malgré les cinq succès consécutifs en championnat, Bruno Genesio refuse de s’enflammer et continue de pointer les marges de progression de son équipe. Car si l’OM a retrouvé le sourire, son entraîneur sait que le plus difficile sera désormais de confirmer.