La victoire contre Le Havre (4-3) n’a pas calmé Bruno Genesio. Après avoir dénoncé le manque d’engagement de certains entrants, l’entraîneur de l’OM a pris une mesure concernant Keyliane Abdallah. Faris Moumbagna a lui aussi été envoyé jouer avec la réserve récemment, tandis que Nouhoum Kamissoko a été recadré sans sanction particulière.

Abdallah renvoyé en Pro 2

Alors que l’OM menait 4-0 face au Havre, les Normands sont revenus à un but dans le dernier quart d’heure. Genesio a immédiatement mis en cause l’attitude de certains jeunes joueurs entrés en jeu. « La moindre des choses est de faire preuve d’humilité », a-t-il lancé après la rencontre.

Selon La Provence, Keyliane Abdallah a été renvoyé en Pro 2 jusqu’à nouvel ordre. RMC Sport précise que cette décision ne repose pas uniquement sur sa prestation face au HAC : le staff était également déçu de son match à Graz et jugeait son attitude plus dilettante ces derniers jours. La mesure avait donc été envisagée avant la rencontre de dimanche.

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Moumbagna en réserve, Kamissoko simplement recadré

Le cas de Faris Moumbagna est différent. D’après RMC Sport, l’attaquant camerounais a récemment été invité à jouer avec la réserve pour retrouver un niveau physique jugé suffisant par le staff. Il continue toutefois de s’entraîner avec le groupe professionnel. La décision, prise après son entrée contre l’Olympiakos, aurait été mal vécue par le joueur.

Nouhoum Kamissoko, lui, a été sermonné dans le vestiaire après son entrée face au Havre, mais aucune sanction particulière n’a été prise à son encontre. Selon les informations rapportées par RMC Sport, son investissement ne posait pas de problème jusque-là. Les trois situations ne relèvent donc pas de la même décision disciplinaire.

Au-delà de ces cas individuels, le staff aurait perçu de l’impatience chez plusieurs jeunes joueurs, désireux de gagner rapidement une place dans la hiérarchie. La sortie de Genesio après Le Havre s’inscrit dans ce contexte : le technicien veut voir leurs ambitions s’accompagner du même engagement à chaque entrée en jeu.