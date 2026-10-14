OM : Genesio envisage de changer 3 postes dans son onze…

Bruno Genesio pourrait redistribuer les rôles dans son équipe sans abandonner sa défense à quatre. Selon RMC Sport, le staff de l’OM réfléchit à faire évoluer Timothy Weah un cran plus haut. Une option facilitée par l’émergence de Kelyann Bezahaf, qui pourrait également permettre à Amine Harit de retrouver une position axiale.

Bezahaf et Garcia ouvrent de nouvelles possibilités

La première titularisation réussie de Kelyann Bezahaf à Troyes, lors de la victoire marseillaise dimanche (0-2), pourrait avoir des conséquences au-delà de la progression du jeune défenseur.

Selon RMC Sport, sa prestation renforce une réflexion du staff : installer une autre solution au poste de latéral droit pour permettre à Timothy Weah de jouer davantage sur ses qualités offensives.

Bezahaf n’est pas la seule possibilité. Ulisses Garcia a également été testé à droite pendant la trêve, notamment comme titulaire lors du match amical contre Montpellier. Deux alternatives qui pourraient donner davantage de liberté à Genesio, sans passer à une défense à cinq.

Weah a déjà été essayé dans un rôle offensif

Cette hypothèse ne se limite pas à une réflexion théorique. D’après RMC Sport, Weah est entré en jeu au poste de milieu offensif droit contre Montpellier, le 3 octobre.

Le capitaine marseillais, qui se sentirait parfois limité dans son rôle de latéral, apprécierait la perspective d’évoluer plus haut. Le staff pourrait ainsi chercher à mieux exploiter sa vitesse et sa percussion dans un secteur offensif en manque de différences.

Rien n’est toutefois arrêté : ce changement dépend notamment de la capacité de Bezahaf ou de Garcia à apporter suffisamment de garanties derrière lui.

Harit recentré, une concurrence supplémentaire pour Gomes

Un repositionnement de Weah pourrait entraîner un deuxième ajustement important : le retour d’Amine Harit dans l’axe. Utilisé sur le côté droit, le Marocain retrouverait alors une zone dans laquelle il se sent davantage à l’aise.

Cette possibilité concernerait directement Angel Gomes, dont le manque d’influence alimente déjà les critiques après Troyes. Selon RMC Sport, ses performances interrogent également en interne. Harit, mais aussi Himad Abdelli, représentent des alternatives possibles au poste de numéro 10, tandis que Keyliane Abdallah reste une option sur l’aile droite.

Avec les prochaines rencontres de l’OM face à l’Olympiakos, Angers puis Sturm Graz, les occasions d’ajuster l’animation ne manqueront pas. Genesio pourrait donc faire évoluer son onze sans bouleverser son organisation : un changement de postes plutôt qu’un changement de système.