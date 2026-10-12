OM : Genesio fait le point sur les blessés !

Bruno Genesio a fait le point sur l’infirmerie après la victoire de l’OM à Troyes (0-2). Si Marseille a pu récupérer plusieurs joueurs récemment touchés, avec les retours de Nnadi, Gouiri et Kondogbia, le coach olympien devra encore patienter pour Derek Cornelius et Pierre-Émile Højbjerg, tous deux revenus blessés de sélection.

Cornelius absent jusqu’à la trêve hivernale

La mauvaise nouvelle se confirme pour Derek Cornelius.

Blessé pendant la trêve internationale, le défenseur canadien va manquer une longue période. Bruno Genesio a donné une première estimation après la victoire à Troyes.

« Derek, on attend, parce que c’est une blessure assez rare, on sait déjà qu’il sera absent jusqu’à la trêve hivernale. »

L’OM devra donc composer sans son défenseur central pendant encore plusieurs semaines.

Une absence importante alors que le calendrier va désormais s’accélérer, avec plusieurs rendez-vous en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Højbjerg trop juste pour la semaine à venir

Concernant Pierre-Émile Højbjerg, la tendance est un peu plus rassurante.

Le milieu danois, touché à la cuisse avec sa sélection, ne devrait cependant pas retrouver immédiatement la compétition.

« Concernant Pierre, je pense que ce sera trop juste pour la semaine qui arrive, mais on verra pour la semaine d’après. »

Højbjerg devrait donc manquer les prochains rendez-vous immédiats de l’OM, mais Genesio laisse entrevoir la possibilité d’un retour dès la semaine suivante si sa récupération se déroule correctement.

Nnadi, Gouiri et Kondogbia ont retrouvé les terrains

L’infirmerie commence néanmoins à se vider sur d’autres dossiers.

Face à Troyes, Tochukwu Nnadi, Amine Gouiri et Geoffrey Kondogbia, tous récemment freinés par des problèmes physiques, ont pu retrouver la compétition.

Le retour de ces trois joueurs offre de nouvelles possibilités à Bruno Genesio, notamment dans l’entrejeu où l’absence de Højbjerg oblige le staff à revoir son organisation.

Si l’OM récupère donc progressivement plusieurs éléments, Cornelius restera indisponible jusqu’à la trêve hivernale. Pour Højbjerg, le retour pourrait être beaucoup plus proche, mais pas encore lors de la semaine qui arrive.