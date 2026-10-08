OM : Genesio obligé de changer… quel onze face à Troyes ?

Bruno Genesio va devoir revoir son onze pour le déplacement à Troyes dimanche. Privé de Timothy Weah, suspendu, de Pierre-Emile Højbjerg, blessé, et probablement d’Amine Gouiri, encore incertain, l’entraîneur de l’OM devrait procéder à plusieurs ajustements. Entre retours, jeunes qui poussent et concurrence en attaque, plusieurs choix restent ouverts.

De Lange dans le but, plusieurs incertitudes en défense

Jeffrey de Lange devrait conserver sa place dans le but marseillais.

Devant lui, la défense pourrait être composée de Emerson à gauche, avec Nayef Aguerd dans l’axe. À ses côtés, C. J. Egan-Riley reste le premier choix s’il est suffisamment remis de sa gêne à la cheville. Dans le cas contraire, Bamo Meïté apparaît comme l’alternative la plus crédible.

À droite, l’absence de Weah pourrait ouvrir la porte à Kelyann Bezahaf, même si Ulisses Garcia reste également une option possible.

Nnadi et Abdelli pour remplacer Højbjerg

L’absence de Pierre-Emile Højbjerg va forcément modifier l’équilibre du milieu.

Tochukwu Nnadi pourrait ainsi retrouver une place de titulaire, aux côtés de Himad Abdelli, qui a repris normalement après son souci à la cheville.

Ce duo offrirait à Genesio un milieu plus physique, capable de sécuriser davantage les transitions, un point particulièrement surveillé après les difficultés affichées par l’OM depuis le début de saison.

Gomes dans l’axe, Maupay favori devant ?

Dans le secteur offensif, Igor Paixao devrait occuper le côté gauche.

À droite, Amine Harit pourrait profiter de son retour pour retrouver une place de titulaire, tandis que Angel Gomes pourrait être repositionné dans l’axe, derrière l’attaquant.

En pointe, l’incertitude autour d’Amine Gouiri ouvre la concurrence. Dans ce contexte, Neal Maupay semble avoir un léger avantage sur Faris Moumbagna pour débuter.

L’ancien attaquant de Brighton apporte davantage de mobilité et peut également participer au pressing, tandis que Moumbagna représente une alternative plus puissante.

Le onze probable de l’OM face à Troyes

De Lange — Bezahaf (ou Garcia), Egan-Riley (ou Meïté), Aguerd, Emerson — Nnadi, Abdelli — Harit, Gomes, Paixao — Maupay

Avec plusieurs absences importantes, Genesio devra donc bricoler sans pour autant bouleverser totalement son équipe.

Ce déplacement à Troyes pourrait aussi permettre à certains joueurs en retrait depuis le début de saison de gagner du terrain dans la hiérarchie.