OM : Genesio ouvre clairement la porte à Moumbagna !

Interrogé vendredi en conférence de presse sur la situation de Faris Moumbagna, Bruno Genesio a livré un message encourageant à son attaquant. Le coach de l’OM assure que le Camerounais est désormais à 100 % physiquement et estime que son profil différent peut lui offrir des opportunités dans les prochaines semaines.

« Il y a toujours des opportunités »

Faris Moumbagna n’est pas écarté des plans de Bruno Genesio.

Questionné sur le cas de l’attaquant, l’entraîneur marseillais a d’abord insisté sur les particularités de son profil par rapport à Neal Maupay et Amine Gouiri.

« C’est un profil différent de Neal et Amine. C’est un joueur qui a un gros gabarit. »

Genesio a également révélé avoir récemment échangé directement avec son joueur.

« Je l’ai vu ce matin Faris, vous avez des micros dans mon bureau ou quoi (sourire). On a eu une bonne discussion. Il y a toujours des opportunités donc je lui ai dit de bien travailler et de bien s’entraîner. S’il le fait, il pourra montrer ses qualités. »

Un discours qui laisse clairement la porte ouverte à Moumbagna alors que l’OM va entrer dans une période où les rencontres vont rapidement s’enchaîner.

Moumbagna désormais « à 100 % physiquement »

Le point le plus rassurant concerne surtout l’état physique de l’attaquant.

Après avoir été freiné par plusieurs pépins, Moumbagna semble désormais avoir retrouvé toutes ses capacités selon son entraîneur.

« Il est à 100 % physiquement, il s’entraîne beaucoup en-dehors pour éviter les nouveaux pépins. Il n’y a pas de problème. »

Genesio ne lui garantit évidemment aucune place dans le onze, mais son message est limpide : si Moumbagna continue de travailler, sa chance viendra.

Avec son gabarit et un profil différent des autres attaquants de l’effectif, le Camerounais peut ainsi offrir une alternative supplémentaire au staff marseillais.

Après plusieurs mois compliqués, Faris Moumbagna semble donc de nouveau en mesure de se battre pleinement pour une place. À lui désormais de saisir les opportunités évoquées par Bruno Genesio.