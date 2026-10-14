OM : Genesio prévient, trois postes en question et Bakola convoité… Les 3 infos de ce mercredi

À la veille de la réception de l’Olympiakos, Bruno Genesio a adressé un message aux jeunes Marseillais après la victoire à Troyes. Le technicien réfléchit également à plusieurs ajustements dans son onze. Sur le marché des transferts, Darryl Bakola attirerait l’attention de l’AC Milan, avec des exigences financières en hausse du côté de Sassuolo.

Genesio veut protéger ses jeunes de l’emballement

Les prestations de Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko à Troyes ont remis les jeunes au centre des discussions autour de l’OM. En conférence de presse ce mercredi, Bruno Genesio a salué leur apport potentiel, tout en insistant sur la nécessité de les évaluer sur plusieurs rencontres.

« Ils peuvent apporter un peu d’insouciance, dans le bon sens de l’insouciance. Je pense qu’il faut toujours être mesuré. »

L’entraîneur souhaite notamment éviter que les commentaires extérieurs perturbent leur progression. Dans son message de prudence adressé aux jeunes après Troyes, il insiste autant sur la régularité sportive que sur la capacité à garder du recul.

« Ils doivent prendre les compliments mais aussi rester concentrés, à l’écoute de ce que l’on dit. »

Leur utilisation sera adaptée à chaque situation : le poste occupé, les besoins de l’équipe et le contexte des rencontres entreront en compte. Pour Bezahaf comme pour Kamissoko, Genesio attend désormais de la continuité et une écoute constante des consignes du staff.

Weah plus haut, Harit dans l’axe : le onze pourrait évoluer

Selon RMC Sport, le staff marseillais envisage plusieurs changements de poste dans son équipe, tout en conservant une défense à quatre. L’émergence de Bezahaf pourrait notamment permettre de faire évoluer Timothy Weah dans un rôle plus offensif.

Le jeune défenseur représente une solution au poste de latéral droit, comme Ulisses Garcia, testé dans ce couloir pendant la trêve. Weah pourrait ainsi retrouver l’aile droite, où il a déjà été utilisé lors du match amical contre Montpellier.

Ce repositionnement aurait également des conséquences pour Amine Harit, qui pourrait retrouver une place dans l’axe. Une possibilité qui renforcerait la concurrence autour d’Angel Gomes au poste de meneur de jeu, avec Himad Abdelli également capable d’y évoluer.

Genesio a confirmé mercredi que l’utilisation de Weah plus haut faisait partie des réflexions du staff. Ces ajustements restent toutefois des possibilités : leur mise en place dépendra notamment des garanties apportées au poste de latéral droit. Le onze contre l’Olympiakos permettra de voir si le coach choisit déjà d’explorer cette option.

Bakola suivi par Milan, Sassuolo réclamerait au moins 20 M€

Selon Sassuolo News, qui relaie des informations de Calciomercato.com, l’AC Milan suivrait Darryl Bakola. Les performances du milieu français, notamment face aux Rossoneri, auraient renforcé l’intérêt du club lombard pour l’ancien Marseillais.

Sassuolo réclamerait désormais au moins 20 millions d’euros. Le média italien rappelle une opération initiale à 10 M€ fixes, auxquels pouvaient s’ajouter 2 M€ de bonus : le doublement évoqué concerne donc la partie fixe de son transfert depuis l’OM.

Comme expliqué dans notre article consacré à l’intérêt milanais pour Bakola, Marseille conserverait également une clause de revente de 10 %. Un éventuel nouveau transfert pourrait ainsi générer une recette supplémentaire pour le club phocéen.

Le dossier reste néanmoins au stade de l’intérêt rapporté par la presse. Les montants avancés correspondent aux exigences supposées de Sassuolo, et aucun accord de transfert n’est annoncé. La progression de Bakola peut nourrir le débat sur la valorisation des jeunes formés à Marseille, mais une nouvelle vente reste à concrétiser.