De retour dans le onze de départ face au Havre (4-3), Pierre-Emile Højbjerg a retrouvé sa place au cœur du milieu marseillais. Après la rencontre, Bruno Genesio a insisté sur l’importance du Danois, alors que les bonnes prestations des jeunes à Angers avaient relancé le débat sur sa composition type.

Genesio répond au débat sur son milieu

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À Angers, l’OM s’était imposé 5-2 avec Nouhoum Kamissoko, Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli dans l’entrejeu. Dimanche face au Havre, Genesio a réinstallé Højbjerg parmi les titulaires, aux côtés de Nnadi et Abdelli.

Interrogé en conférence de presse sur son milieu de terrain type, l’entraîneur marseillais a d’abord rappelé les questions posées après la victoire à Angers :

« Contre Angers, j’ai eu le même genre de questions, Kamissoko, Nnadi et Abdelli. »

Puis il a appuyé son propos sur la rencontre face au HAC :

« Pour ceux qui en doutaient, on a vu l’importance de Pierre dans notre équipe, quand il était sur le terrain et quand il ne l’était pas. »

Une sortie suivie de deux buts havrais

Højbjerg a quitté la pelouse à la 84e minute, alors que Marseille menait 4-1. Le Havre a ensuite marqué aux 86e et 89e minutes, obligeant l’OM à défendre son avantage jusqu’au bout. Cette chronologie donne du poids aux mots de Genesio, même si le retour havrais ne peut pas être attribué à la seule sortie du milieu danois.

Après ses récentes absences, Højbjerg rappelle ainsi ce qu’il apporte à l’équilibre marseillais. Les performances de Kamissoko et Nnadi offrent des solutions supplémentaires à Genesio ; face au Havre, son choix de titulariser le Danois a aussi montré la place qu’il lui accorde.