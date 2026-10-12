OM : Genesio revient sur l’agacement de Paixao !

La victoire de l’OM à Troyes (0-2) a été marquée par une scène de tension au moment du remplacement d’Igor Paixao. Sorti à la 87e minute, l’ailier brésilien a affiché sa frustration et ignoré Bruno Genesio en revenant vers le banc. Après la rencontre, le coach marseillais a toutefois choisi de dédramatiser l’épisode.

Paixao agacé au moment de sa sortie

Alors que Marseille menait 1-0 à quelques minutes de la fin, Igor Paixao a été remplacé par Faris Moumbagna.

Le Brésilien a clairement montré son mécontentement. Après avoir salué son remplaçant, il a poursuivi son chemin sans répondre à Bruno Genesio, qui a tenté de le retenir par le bras.

Une scène visible par tous au Stade de l’Aube et qui a rapidement fait réagir.

Mais après la rencontre, l’entraîneur de l’OM a préféré calmer le jeu.

« Ce sont des choses qu’on peut comprendre »

Interrogé sur Ligue 1+, Bruno Genesio a refusé de donner plus d’importance à cet épisode.

« Il était déçu de sortir, peut-être déçu de son match aussi. Ce sont des choses qu’on peut comprendre, dans la frustration et l’énervement. »

Le coach marseillais a surtout insisté sur la nécessité de soutenir son joueur dans une période où il cherche encore à retrouver son meilleur niveau.

« À l’image de l’équipe, Igor a besoin de retrouver de la confiance et il peut compter sur moi pour que je le soutienne. »

🚨 Bruno Genesio sur la sortie d’Igor Paixao : « il était déçu de sortir et peut etre de son match aussi… À l’image de l’équipe, Igor doit retrouver la confiance et il peut compter sur moi. On peut comprendre ces réactions. » (@ligue1plus) https://t.co/EV0K6y9WhN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 11, 2026

Genesio ne veut pas créer de problème

En conférence de presse, Genesio avait déjà tenu un discours similaire.

« Pour moi, ce n’est rien, cela peut arriver. Je pense qu’il était frustré, peut-être de sortir, de son match, mais je peux le comprendre. »

Il avait également rappelé que Paixao gardait toute sa confiance.

« Il sait qu’il peut compter sur moi, il sait qu’il a la confiance du groupe, il sait qu’on a fait beaucoup de choses pour qu’il reste ici. »

Un message clair : pas question pour Genesio de transformer cette frustration en affaire interne.

Paixao cherche encore son déclic

La réaction du Brésilien intervient dans un début de saison encore compliqué sur le plan individuel.

Face à Troyes, Paixao n’a pas réussi à faire réellement la différence malgré plusieurs prises d’initiative. Il reste encore à la recherche d’un match référence pour lancer pleinement sa saison.

Bruno Genesio préfère donc retenir la frustration d’un joueur qui veut faire mieux plutôt qu’un geste d’humeur. Après la victoire retrouvée à Troyes, le coach de l’OM veut surtout préserver l’unité de son groupe et aider Paixao à retrouver confiance.