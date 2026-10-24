À la veille de la réception du Havre, Bruno Genesio assume sa part de responsabilité dans la mauvaise série de l’OM. En parallèle, de nouvelles précisions émergent sur la gestion de trois joueurs cet été et sur le projet de futur centre d’entraînement. Voici les trois informations marseillaises de ce samedi 24 octobre.

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Genesio assume sa part de responsabilité

Après la défaite contre le Sturm Graz (1-0), Bruno Genesio a reconnu en conférence de presse que la remise en question devait commencer par lui. L’OM compte désormais sept défaites en dix matches officiels sous sa direction. L’entraîneur estime devoir examiner la manière dont son équipe aborde les rencontres, alors que ses prestations varient fortement d’un match à l’autre.

« Lorsque les comportements varient d’un match à l’autre, et que vous êtes le coach, vous devez vous remettre en question. Il y a une responsabilité à assumer. Si ces matchs n’ont pas été bien abordés, c’est peut-être que mon message n’est pas passé. Le premier qui doit se poser des questions sur l’approche des matchs, c’est moi. »

Genesio conserve sa confiance dans son groupe, mais attend une réponse sur le terrain dimanche face au Havre. Il a également reconnu la frustration des supporters et leur attente d’une équipe plus engagée. Retrouvez ses déclarations sur la spirale négative de l’OM↗.

Un « loft » avait été envisagé pour trois joueurs

Selon La Provence, Geoffrey Kondogbia, Neal Maupay et Angel Gomes figuraient parmi les joueurs que l’OM souhaitait voir partir cet été. Certaines personnes au club auraient défendu l’idée d’un « loft » pour les inciter à trouver une nouvelle destination. Cette option n’a finalement pas été retenue : les trois joueurs sont restés dans le groupe.

Bruno Genesio aurait privilégié les échanges et une relance progressive. La question de leur rendement est toutefois revenue après le revers en Autriche, où Gomes a été remplacé à la pause. L’entraîneur doit aussi tenir compte d’un effectif réduit en nombre pour préparer l’enchaînement des rencontres. Les détails de cette solution envisagée puis abandonnée↗.

Trets évoqué pour le futur centre d’entraînement

L’OM avance également sur son projet de nouveau centre d’entraînement et de formation, évalué à environ 70 millions d’euros. Le président Stéphane Richard a confirmé qu’un site avait été identifié et présenté la création d’installations plus grandes et plus modernes comme une priorité à moyen terme. Le financement et les démarches administratives restent à finaliser.

Selon les informations relayées par FCM, Trets, à une quarantaine de kilomètres de Marseille, est la localisation évoquée. Le club n’a cependant pas confirmé officiellement ce choix ni annoncé de calendrier pour les travaux. Ce que l’on sait du projet de centre à 70 M€↗.