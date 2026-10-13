OM : Gomes fait débat, les supporters grecs interdits et Kamissoko suivi par le Mali… Les 3 infos de ce mardi

Les interrogations autour d’Angel Gomes, une décision importante concernant les supporters de l’Olympiakos et une perspective internationale pour Nouhoum Kamissoko : voici les trois informations OM à retenir de ce mardi 13 octobre 2026. Entre les enseignements de Troyes et la préparation du rendez-vous européen au Vélodrome, plusieurs dossiers animent l’actualité marseillaise.

Angel Gomes : Riolo ne comprend pas son niveau actuel

La victoire à Troyes (0-2) n’a pas dissipé les doutes autour d’Angel Gomes. Titularisé derrière Amine Gouiri, le milieu anglais est resté discret dans l’animation offensive avant de céder sa place à Geoffrey Kondogbia à la 87e minute.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a exprimé son incompréhension :

« Le niveau d’Angel Gomes est un mystère. […] Ses performances sont anormales, il ne peut pas être aussi mauvais. »

Les interrogations de Riolo sur ce titulaire de Genesio portent surtout sur le décalage entre ses qualités supposées et son influence réelle. Le journaliste évoque l’hypothèse d’un changement de contexte, sans annoncer de départ ni garantir qu’une autre situation permettrait de le relancer.

Malgré un but contre le PSG et une passe décisive face à Strasbourg, Gomes doit encore trouver davantage de régularité et peser dans la construction du jeu marseillais.

OM – Olympiakos : les supporters grecs interdits de déplacement

La préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé l’interdiction du déplacement des supporters de l’Olympiakos pour la rencontre de jeudi au Vélodrome, comptant pour la deuxième journée de Ligue Europa. Près de 3 500 supporters grecs étaient initialement attendus.

Selon les informations de RMC Sport, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme avait classé cette affiche au niveau de risque maximal, soit 5 sur 5.

Les autorités redoutaient notamment des affrontements entre groupes rivaux. Les liens entretenus par une partie des supporters marseillais avec ceux de l’AEK Athènes, rival de l’Olympiakos, figurent parmi les éléments ayant alimenté ces inquiétudes.

La décision préfectorale vise donc à prévenir les troubles à l’ordre public. Le contingent de visiteurs annoncé ne sera pas autorisé à effectuer ce déplacement européen.

Kamissoko déjà observé par le Mali, novembre en ligne de mire

La progression de Nouhoum Kamissoko pourrait également lui ouvrir des perspectives en sélection. Selon Romain Molina, le nouveau staff technique du Mali suivait déjà le milieu avant sa première titularisation avec l’OM à Troyes. Sa prestation dans l’Aube n’aurait donc pas constitué le point de départ de cet intérêt.

Le journaliste indépendant estime désormais qu’une convocation de Kamissoko avec les Aigles en novembre serait envisageable, à condition qu’il continue à être performant.

Il ne s’agit toutefois pas d’une sélection déjà actée : Molina rapporte un suivi et avance une possibilité pour le prochain rassemblement.

Le jeune milieu devra d’abord confirmer à Marseille. L’enchaînement des rencontres et l’absence d’Højbjerg peuvent lui offrir des occasions, mais les retours de Nnadi et Kondogbia entretiennent la concurrence. Après une première encourageante, l’objectif reste de s’installer durablement dans la rotation de Bruno Genesio.