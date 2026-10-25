La défaite de l’OM face au Sturm Graz (1-0) a provoqué une vive réaction de Benjamin Courmes, journaliste et fondateur de FCM. Dans le débrief d’après match, il a ainsi désigné Amine Gouiri comme sa « merguez du match ». Plus que sa prestation, c’est l’écart entre le talent qu’il lui reconnaît et ce qu’il a montré sur le terrain qui nourrit sa colère.

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Gouiri dans le viseur après Graz

Marseille s’est incliné pour la troisième fois en trois matches de Ligue Europa. Au terme d’une rencontre durant laquelle l’OM n’a pas trouvé le chemin du but, Benjamin Courmes a réservé sa critique la plus appuyée à Amine Gouiri.

« Merguez du match, Gouiri. Mais il nous en a sorti combien des match en marchant comme celui là ? Ton meilleur attaquant ? Meilleur buteur de la saison en plus, parce qu’il a marqué des buts cette saison… C’est un scandale, ce match. Mais moi, je ne mets pas Gomes, parce que Gomes, je sais qu’il est nul. Mais Gouiri, il a du ballon, ce joueur il doit donner beaucoup plus sur le terrain. »

Le contraste avec la victoire marseillaise à Angers (5-2)↗ rend la soirée autrichienne plus difficile à accepter pour le journaliste. Courmes ne conteste pas les qualités de Gouiri : il estime au contraire qu’elles doivent lui permettre de peser davantage dans un match où l’OM peine à créer du danger.

« C’est quoi cette mentalité ? »

Le journaliste et réalisateur du documentaire « Marseille, La révolution Tapie » insiste ensuite sur le rythme de jeu de l’attaquant. Il évoque également Angel Gomes, mais précise que sa déception est plus forte concernant Gouiri, dont il attend davantage sur le plan technique.