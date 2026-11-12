Amine Gouiri réalise une année 2026 particulièrement prolifique avec l’Olympique de Marseille et l’Algérie. Ses 31 contributions décisives ont alimenté une présentation flatteuse sur les réseaux sociaux, mais les chiffres disponibles placent Mohamed Salah et Victor Osimhen devant lui.

Voir sur YouTube

L’attaquant marseillais a inscrit 23 buts et délivré 8 passes décisives depuis le début de l’année civile, toutes compétitions confondues. Ce total regroupe ses performances en club et avec la sélection algérienne, après une période durant laquelle il a également dû retrouver son meilleur niveau à la suite d’une importante blessure à l’épaule.

Gouiri cumule 31 actions décisives avec l’OM et l’Algérie

Avec l’OM, Amine Gouiri compte 8 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison 2026-2027. Le média précise qu’il avait déjà ajouté 10 réalisations et 4 passes décisives depuis janvier, avant de compléter son bilan grâce à ses prestations internationales. L’international algérien a ainsi marqué 5 buts avec sa sélection et délivré une passe décisive. En additionnant ces statistiques à celles enregistrées avec Marseille, il atteint 23 buts et 8 passes décisives, soit 31 contributions directes sur l’année civile.

Salah et Osimhen affichent cinq contributions de plus

Ce bilan a conduit certains comptes sur les réseaux sociaux à présenter Gouiri comme le joueur africain le plus prolifique de 2026. La comparaison élargie rapportée par Le Phocéen nuance toutefois cette affirmation, puisque deux autres internationaux africains affichent un total supérieur. Mohamed Salah totalise 21 buts et 14 passes décisives, soit 35 actions décisives en cumulant ses performances avec Liverpool, Trabzonspor et la sélection égyptienne. Victor Osimhen atteint le même total avec 23 buts et 12 passes décisives inscrits avec Galatasaray et le Nigeria. Avec 31 contributions décisives, Gouiri reste donc derrière Salah et Osimhen dans cette comparaison statistique de l’année 2026. Son rendement offensif demeure directement associé aux performances de l’OM et de l’Algérie sur la période observée.