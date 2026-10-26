L’OM a battu Le Havre (4-3) au Vélodrome après avoir mené 4-0. Dans le replay du débrief de Football Club de Marseille, Daniel Cousin et Jean-Charles De Bono reviennent sur la victoire olympienne et sur une fin de match qui a provoqué la colère de Bruno Genesio.

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Trois points, mais une fin de match inquiétante

Marseille a longtemps semblé maîtriser la rencontre avant de voir Le Havre revenir à un but. Un scénario qui a transformé un succès confortable en victoire arrachée dans les dernières minutes. Après le match, Bruno Genesio a notamment critiqué l’entrée de certains jeunes joueurs↗.

Le débrief avec Daniel Cousin

Dans cette émission présentée par Benjamin Courmes, l’ancien attaquant de l’OM Daniel Cousin et Jean-Charles De Bono analysent le match, les performances des joueurs et les choix du staff. Ils reviennent également sur les propos d’Himad Abdelli concernant les entrants↗.

Retrouvez ci-dessous le replay du débrief et partagez votre avis : cette victoire marque-t-elle une progression de l’OM malgré les trois buts encaissés en fin de rencontre ?