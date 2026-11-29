AJ Auxerre – Olympique de Marseille : le score est de 0–2 à la pause. Voici les faits et les chiffres de cette première période.
Les buteurs
Amine Gouiri (5′); Igor Paixao (45′ +4).
Le onze de AJ Auxerre
Paul Nardi, Marvin Senaya, Fredrik Oppegard, Telli Siwe, Sinaly Diomande, Axel Tuanzebe, Naouirou Ahamada, Pierre Ekwah, Cameron Archer, Romain Faivre, Kevin Danois.
Cartons : Axel Tuanzebe (straightRed, 45′ +2).
Le onze de Olympique de Marseille
Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Ulisses Garcia, Tochukwu Nnadi, Conrad Jaden Egan-Riley, Nayef Aguerd, Amine Harit, Pierre-Emile Højbjerg, Amine Gouiri, Himad Abdelli, Igor Paixao.
Les statistiques
|Statistique
|AJ Auxerre
|Olympique de Marseille
|Possession (%)
|33.9
|66.1
|Tirs
|10
|4
|Tirs cadrés
|1
|2
|xG
|0.5722
|0.9167
|Corners
|5
|3