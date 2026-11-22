Olympique de Marseille – Le Mans FC : le score est de 2–0 à la pause. Voici les faits et les chiffres de cette première période.

Les buteurs

Amine Gouiri (33′); Igor Paixao (40′).

Le onze de Olympique de Marseille

Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Ulisses Garcia, Tochukwu Nnadi, Conrad Jaden Egan-Riley, Nayef Aguerd, Amine Harit, Geoffrey Kondogbia, Amine Gouiri, Himad Abdelli, Igor Paixao.

Le onze de Le Mans FC

Nicolas Kocik, Lucas Buades, Lucas Calodat, Samuel Yohou, Rayan Bamba, Harold Voyer, Antoine Rabillard, Lucas Bretelle, Louis Mafouta, Dame Gueye, Daouda Traore.

Les statistiques