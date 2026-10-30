Hervé Renard connaît la réputation de l’OM : une passion immense, mais aussi une pression capable d’user ceux qui rejoignent le club. Dans l’émission Charlii Parlons Sport, l’entraîneur explique pourquoi Marseille reste malgré tout difficile à refuser. Une réflexion sur l’environnement olympien, alors que Bruno Genesio doit composer avec un effectif réduit et des résultats irréguliers.

« Il n’y en a pas beaucoup qui pourraient refuser Marseille »

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Pour Hervé Renard, l’attrait de l’OM résiste à toutes les mises en garde. Il évoque la possibilité d’y vivre une aventure difficile, voire d’y « être brûlé », mais aussi l’espoir de connaître quelque chose d’exceptionnel si les résultats suivent.

Marseille, c’est spécial. Il n’y en a pas beaucoup qui pourraient refuser Marseille.

L’entraîneur compare cette attirance à celle d’une personne qui approche la main du feu malgré les avertissements. La perspective de réussir devant le public marseillais, explique-t-il, peut l’emporter sur la crainte de traverser une période difficile. Son propos fait écho aux exigences qui entourent actuellement Bruno Genesio et son groupe↗.

Une ferveur qui lui rappelle l’Afrique

Renard insiste aussi sur la place des supporters dans cette attraction. Habitué à exercer sur le continent africain, il retrouve à Marseille une intensité qui lui est familière :

En termes de passion, ça ressemble à l’Afrique, ça ressemble beaucoup à l’Afrique.

Hervé Renard décrit ainsi les deux faces d’un même club : une pression redoutable et la promesse d’émotions rares pour ceux qui parviennent à y réussir. Il parle de ce que représente l’OM pour un entraîneur, sans annoncer de projet personnel sur le banc marseillais.