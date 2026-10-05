OM : Højbjerg blessé, l’aveu du sélectionneur danois…

La trêve internationale tourne au cauchemar pour l’OM. Pierre-Emile Højbjerg a été contraint de quitter le terrain sur blessure avec le Danemark face au pays de Galles. Une sortie qui a fait réagir Brian Riemer, le sélectionneur danois, alors que la presse locale évoque une douleur à l’arrière de la cuisse.

« Tout ce qui peut mal tourner va mal tourner »

La blessure de Pierre-Emile Højbjerg est venue s’ajouter à une série de pépins physiques qui ont perturbé le rassemblement danois.

En conférence de presse, Brian Riemer n’a pas caché sa frustration.

« Quand Højbjerg est sorti, je me suis dit que c’était la loi de Murphy. Tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. »

Le sélectionneur a également reconnu que les nombreuses absences avaient profondément modifié ses plans.

« Si j’avais eu un groupe complet à disposition, j’aurais fait les choses différemment. J’avais imaginé un rassemblement complètement différent. »

Riemer assume d’avoir peu fait tourner

Malgré la charge accumulée par certains cadres, Brian Riemer explique avoir volontairement conservé un groupe resserré.

« Si j’avais commencé à trop changer, tout se serait effondré. Nous aurions vécu de très mauvaises expériences et tout le monde nous serait tombé dessus. »

Avant d’ajouter :

« Nous avons été obligés de jouer avec un groupe resserré. »

Højbjerg faisait partie des joueurs les plus sollicités pendant cette fenêtre internationale, ce qui ne manquera pas d’interroger du côté de Marseille.

Une blessure liée à « la charge sur le terrain »

Riemer a enfin rejeté l’idée d’un problème lié aux séances d’entraînement entre les matchs.

« Ce n’est certainement pas parce que nous avons trop entraîné les joueurs entre les matchs. Nous n’en avons pas eu le temps. C’est la charge sur le terrain. »

La presse danoise évoque une douleur à l’arrière de la cuisse, mais aucun diagnostic définitif n’a encore été communiqué.

À Marseille, l’inquiétude est forcément importante. Højbjerg est un élément majeur de Bruno Genesio, et une absence de plusieurs semaines constituerait un nouveau coup dur dans une période déjà très compliquée sur le plan physique.

L’OM attend désormais de connaître la nature exacte de la blessure et la durée éventuelle d’indisponibilité de son milieu danois.